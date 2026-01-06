사진 = '동해물과 백두은혁' 유튜브 채널 캡처

그룹 플라이 투 더 스카이의 브라이언과 환희가 27년 활동 역사상 처음으로 유튜브에 동반 출연해 신인 시절의 충격적인 폭행 피해 사실과 오랜 '불화설'에 대한 진실을 솔직하게 털어놓았다.슈퍼주니어 동해와 은혁이 운영하는 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에서는 '환희: 지금까지 예능 중 제일 재밌넼ㅋㅋ 유튜브 최초 동반출연 미공개 싸움썰 모두 풀어준 (구)SM 선배님들'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 브라이언과 환희는 데뷔 초 비하인드 영상을 함께 보며 추억을 회상했다. 이 과정에서 브라이언은 데뷔 6개월 차 신인 시절 음악방송 무대 직후 카메라 감독에게 폭행을 당했던 사건을 폭로했다. 당시 한 카메라 감독으로부터 "생방송 때 카메라를 잡고 랩을 하라"는 퍼포먼스 지시를 받았으나 정작 메인 카메라 감독에게는 이 내용이 전달되지 않았던 것이 화근이었다.브라이언은 "무대를 내려오는데 카메라 감독이 멱살을 잡고 '야 이 XX야'라며 때렸다"고 당시의 긴박했던 상황을 설명했다. 특히 그날은 미국에 계시던 부모님이 아들의 무대를 보기 위해 처음으로 한국을 방문했던 날이라 안타까움을 더했다.브라이언은 "내가 왜 맞아야 하는지 몰라 억울했다"고 토로하며 나중에 사과를 받긴 했으나 본인이 아닌 소속사 'SM엔터테인먼트'가 사과를 받은 것이었다며 씁쓸한 뒷맛을 남겼다. 곁에 있던 환희 역시 "나도 신인이라 할 수 있는 게 없었다"며 당시의 무력감을 고백했다.두 사람은 오랜 시간 팬들 사이에서 회자됐던 '불화설'에 대해서도 정면으로 해명했다. 특히 서로 등을 돌리고 노래를 불러 화제가 됐던 'Missing You' 무대에 대해 환희는 "어릴 때 아무것도 아닌 일로 정말 많이 싸웠고 화해하지 않은 채 무대에 오르기도 했다"고 솔직히 인정하면서도 '브라이언이 말없이 미국으로 떠나려 해서 싸웠다'는 등의 구체적인 카더라 썰에 대해서는 "명백한 루머"라고 단호히 선을 그었다.마지막으로 브라이언은 현재 겪고 있는 성대 이상과 심리적 부담감에 대해서도 입을 열었다. 브라이언은 "노래하는 것이 스트레스로 다가와 즐거움이 식었다"고 고백하며 번아웃 상태임을 시사했다. 이에 환희는 "브라이언 같은 목소리를 가진 가수는 독보적"이라며 진심 어린 응원을 건넸고 브라이언은 "환희가 듀엣곡을 내자고 한다면 녹음할 의향이 있다"며 향후 활동에 대한 가능성을 열어두었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr