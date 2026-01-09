사진=ENA

사진=ENA

한국예술종합학교 출신 배우 최희진의 활약이 심상치 않다. 앞서 그는 데이식스(DAY6)의 'Welcome to the Show' 뮤직비디오에서 유승호와 핑크빛 호흡을 맞춘 적 있다.지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이'에서 홍혜주 역을 맡은 최희진이 등장마다 궁금증과 긴장감을 동시에 끌어올리며 극을 장악하고 있다.'아이돌아이'는 팬심 만렙의 스타 변호사 맹세나(최수영 분)가 살인 용의자로 몰린 최애 아이돌 도라익(김재영 분)의 사건을 맡으며 벌어지는 미스터리 법정 로맨스. 또 한 번 자체 최고 시청률을 경신하며 기분 좋은 상승세를 이어가고 있다.극 중 최희진이 분한 홍혜주는 외모, 재력, 명예 등 모든 걸 가지고 태어난 재벌가의 차녀이자 전 연인인 도라익을 향한 애정과 집착이 교차하는 복합적인 감정을 지닌 인물. 앞서 홍혜주는 도라익이 유력한 용의자로 수사선상에 오른 살인 사건 당일, 현장 근처에 같은 멤버인 최재희(박정우 분)를 목격했다는 증언으로 전개를 뒤흔들며 강렬한 존재감을 입증했다.지난 5일 방송된 '아이돌아이' 5회에서는 도라익의 행방을 끈질기게 쫓던 홍혜주가 마침내 맹세나의 집에 함께있던 도라익을 발견, 시청자들에게 눈을 뗄 수 없는 재미를 안겨줬다. 그는 도라익에게 함께 떠나자고 제안했지만 도라익이 홍혜주의 손을 뿌리치고 멩세나의 손을 잡는 전개가 그려지며 흥미가 극대화됐다.최희진은 이야기의 흐름을 잇는 중요한 축을 담당한 것은 물론, 서사에 변주를 더하며 기대감을 높이고 있다. 순간순간 감정을 정확히 짚어내는 연기력과 절제된 표정, 미묘한 눈빛 변화로 캐릭터를 입체적으로 그려내고 있는 것. 홍혜주가 주요 인물들과의 관계 속에서 서서히 존재감을 확장해 가는 인물인 만큼, 최희진은 자연스러운 호흡과 안정적인 완급 조절로 극에 자연스럽게 스며들어 몰입도를 끌어올렸다는 반응이 곳곳에서 터져 나오고 있다.자신만의 섬세하면서도 단단한 연기 결을 다시 한번 증명하고 있는 최희진. 등장할 때마다 몰입감을 견인하며 작품의 균형을 잡고 있는 최희진이 '아이돌아이'에서 펼쳐낼 다음 활약에 이목이 쏠리고 있다.'아이돌아이' 6회는 월, 화요일 밤 10시 지니 TV를 통해 공개되며, ENA에서도 동시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr