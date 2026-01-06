사진 제공 = TV CHOSUN ‘미스트롯4’

‘미스트롯4 미공개 스페셜’ 모니카가 홀딱 반한 댄스 천재가 등장한다.6일 TV CHOSUN ‘미스트롯4 미공개 스페셜’이 첫 방송된다. ‘미스트롯4 미공개 스페셜’에서는 ‘미스트롯4’ 본방송에 담기지 않은 여러 참가자들의 기상천외한 무대와 뒷이야기, 때로는 뼈 때리는 촌철살인으로 때로는 마음을 어루만지는 따뜻함으로 참가자들을 쥐락펴락하는 마스터들의 강력한 심사평과 속마음 등이 공개된다. 이에 본방과는 또 다른 색다른 재미를 만끽할 수 있을 전망이다.이날 방송에서는 유소년부 박소정의 마스터 오디션이 공개된다. 초등학교 4학년인 박소정은 세계 기네스북 기록을 가지고 있다고 해 충격을 안긴다. 이어 박소정은 기네스북 기록을 세울 수 있었던 자신만의 무기로 무대를 종횡무진 누비며 노래한다. 작은 몸으로도 무대를 꽉 채우는 박소정의 현란한 춤사위에 마스터들은 경악한다. 그중에서도 가장 놀란 사람은 바로 모니카 마스터.급기야 모니카 마스터는 박소정에게 “내가 데려가야 한다. 우리 팀(프라우드먼)에 들어오면 좋겠다”라며 영입 욕심을 드러내더니 “’스우파’ 가자!”라고 외친다. 모니카가 홀딱 반한 댄스천재 박소정의 무대, 전 세계를 사로잡은 박소정의 기네스북 기록 정체는 ‘미스트롯4 미공개 스페셜’에서 공개된다.그런가 하면 전주만 들어도 절로 흥얼거리게 되는 히트곡 보유자도 경연 무대에 오른다. 왕년부임에도 다소 낯선 이름의 참가자인 ‘안진아’가 그 주인공. 누구인지 몰라 마스터들이 고개를 갸웃거리는 가운데 안진아는 MBC 드라마 ‘최고의 사랑’ OST ‘두근두근’을 열창한다. 안진아가 ‘두근두근’을 부른 장르불문 숨듣명 주인공 써니힐의 ‘코타’였던 것. 과연 안진아는 ‘두근두근’으로 한창 달아오른 마스터들의 마음으로 트롯으로도 사로잡을 수 있을까.눈과 귀가 즐겁고 추억까지 끌어올리는 참가자들의 특별한 트롯 무대는 6일 화요일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN ‘미스트롯4 미공개 스페셜’에서 만날 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr