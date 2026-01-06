신동엽, 결국 사고쳤다…녹화 중 초유의 사태, "왜 떨어트려" 쏟아진 원성 ('현역가왕3')

사진=텐아시아DB

신동엽이 본선 1차선 ‘1대 1 현장 지목전’에서 부채 아저씨로 등극한 가운데 사상 초유의 사태를 일으켜 현장을 초토화시킨다.6일 오후 9시 50분 방송되는 MBN ‘현역가왕3’ 3회에서 신동엽은 본선 1차전 ‘1 대 1 현장 지목전’에서 대결 상대를 지목할 현역들을 직접 부채로 뽑는 ‘부채 아저씨’로 활약한다.신동엽이 랜덤으로 각 현역의 이름이 쓰여있는 부채를 뽑으면 이름이 나온 현역이 상대방을 선택하는 방식. 살 떨리는 1 대 1 데스매치인 만큼 신동엽은 신중히 부채를 고른 후 “지목자는 바로”라는 말과 함께 부채를 힘차게 펼치지만, 순간 부채가 바닥에 내동댕이치듯 떨어지는 초유의 사태가 발생한다.마스터들은 모두 자리에서 일어나 놀라는 모습을 보이며 “불길하다. 바닥에 왜 떨어뜨리냐? 부채를 바꿔달라”라고 한 목소리로 원성을 쏟아내고, 참가자들도 동공이 커진다. 결국 신동엽은 당황한 듯 “아까 대기실에서 진짜 엄청나게 연습했는데”라며 머쓱한 모습을 드러내고, 귀까지 새빨개진 채 “귀 줌인 삼가해주시기 바란다”는 재치 멘트로 분위기를 무마시킨다.마스터 린과 이지혜는 ‘현역가왕3’에서 초강력 복병으로 떠오른 ‘조용한 강자’ 구수경의 무대에 입떡벌한 채 놀라움을 금치 못한다, 구수경은 “10년 동안 굶주렸다”라는 절실함을 뿜어내며 예선전 못지않은 폭발적인 무대를 선보이고, 이를 지켜본 린은 이지혜를 향해 “언니, 쟤 큰일났다”라며 충격적인 감탄을 터트린다.무대 직후 이지혜도 “아니, 어디서 숨어있다가 이제 나타난거야”라면서 구수경의 잠재력에 놀란 진심을 내비친다. 린과 이지혜는 물론 다른 마스터들까지 전율 돋게 만든 구수경의 본선 1차전 무대는 어떨지 기대감을 높인다.제작진은 “신동엽은 대한민국 대표 MC답게 ‘현역가왕3’의 분위기를 능수능란하게 쥐락펴락하며 웃음부터 긴장감, 충격까지 다채로운 분위기를 선사한다”라며 “오늘 3회에서는 전혀 예상치 못한 복병들과 반전의 주인공이 탄생한다. ‘강 대 강’의 살벌한 대결에서 구수경처럼 새로운 강자가 나타날지 지켜봐 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr