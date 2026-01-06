정동원/ 사진=한촌설렁탕

가수 정동원이 국내 설렁탕 브랜드 한촌설렁탕의 전속 모델로 선정됐다.정동원은 한촌설렁탕의 브랜드 출범 40년 만의 첫 전속 모델로 발탁돼, 4년간의 모델 계약을 체결하며 장기적인 파트너십을 이어가게 됐다.평소 VLOG 등 다양한 콘텐츠를 통해 공개된 바와 같이, 그는 콘서트 등 중요한 공연을 앞두고 꾸준히 설렁탕 육수를 먹었고, 이러한 루틴이 모델 발탁의 배경이 된 것으로 알려졌다.한촌설렁탕 측은 "정동원의 실제 제품 이용 경험이 소비자 공감도를 높이고 브랜드와의 연결성을 강화할 수 있는 중요한 요소라고 판단했다"며 "정동원의 재능과 팬덤의 단단한 애정을 기반으로 한 파트너십이 브랜드에 긍정적인 시너지를 가져올 것으로 기대한다"고 밝혔다.정동원은 MZ세대와 중장년층 모두에게 폭넓은 지지를 받고 있는 아티스트다. 세대를 불문하고 사랑받는 정동원의 아이콘적 면모는 브랜드 핵심 고객층인 40~50대 여성은 물론, 젊은 세대까지 아우를 수 있는 최적의 모델로 평가받고 있다.정동원은 오는 2월 5일 새 미니앨범 '소품집 Vol.2'를 발매 예정이며, 군 입대 전인 2월 13일 일산 킨텍스에서 팬콘서트를 진행한 뒤 국방의 의무를 이행할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr