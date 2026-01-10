사진=SM엔터테인먼트
사진=SM엔터테인먼트
'스프링 피버' 조준영(에스엠엔터테인먼트 소속)의 부드러운 매력이 시청자들의 마음을 녹였다. 2002년생인 그의 신체 프로필은 187.1cm 71kg이라고 알려졌다.

2020년 데뷔한 조준영은 5일 첫 방송한 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버'에서 신수고등학교 부동의 전교 1등 '선한결' 역으로 출연, 여러 방면에서 완벽한 캐릭터를 섬세하면서도 담백하게 표현해 눈길을 끌었다.
사진=SM엔터테인먼트
사진=SM엔터테인먼트
지난 1화에서 선한결은 환호를 보내는 여학생들 사이에서 청량한 비주얼로 등장해 시선을 끈 가운데 자신을 라이벌로 인지해 줄곧 냉랭한 태도를 보이는 최세진(이재인 분)에게만 관심 있는 행동을 드러내 흥미를 유발, 앞으로 이들 사이에 벌어질 예측 불허 감정선에 이목을 집중시켰다.

6일 공개된 사진 속 선한결은 시골 마을 신수읍을 벗어나 최세진을 따라 무작정 서울에 상경한 장면이 포착, 절대 친해질 수 없을 것만 같은 두 사람이 어떤 연유로 함께 있는지 보는 이들의 궁금증을 자극한다.
사진=SM엔터테인먼트
사진=SM엔터테인먼트
시작부터 또렷한 존재감을 드러내고 있는 조준영은 전작 '스피릿 핑거스'에서 선사했던 자유분방한 분위기와는 180도 다른 모습을 '스프링 피버'를 통해 선보여 다시 한번 연기 변신에 성공, 이어질 활약에 큰 기대가 커진다.

조준영만의 청춘 감성을 그려나갈 '스프링 피버'는 찬 바람 쌩쌩 부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 로맨스를 담은 작품으로, 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 tvN에서 방송된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지