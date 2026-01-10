사진=SM엔터테인먼트

'스프링 피버' 조준영(에스엠엔터테인먼트 소속)의 부드러운 매력이 시청자들의 마음을 녹였다. 2002년생인 그의 신체 프로필은 187.1cm 71kg이라고 알려졌다.2020년 데뷔한 조준영은 5일 첫 방송한 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버'에서 신수고등학교 부동의 전교 1등 '선한결' 역으로 출연, 여러 방면에서 완벽한 캐릭터를 섬세하면서도 담백하게 표현해 눈길을 끌었다.지난 1화에서 선한결은 환호를 보내는 여학생들 사이에서 청량한 비주얼로 등장해 시선을 끈 가운데 자신을 라이벌로 인지해 줄곧 냉랭한 태도를 보이는 최세진(이재인 분)에게만 관심 있는 행동을 드러내 흥미를 유발, 앞으로 이들 사이에 벌어질 예측 불허 감정선에 이목을 집중시켰다.6일 공개된 사진 속 선한결은 시골 마을 신수읍을 벗어나 최세진을 따라 무작정 서울에 상경한 장면이 포착, 절대 친해질 수 없을 것만 같은 두 사람이 어떤 연유로 함께 있는지 보는 이들의 궁금증을 자극한다.시작부터 또렷한 존재감을 드러내고 있는 조준영은 전작 '스피릿 핑거스'에서 선사했던 자유분방한 분위기와는 180도 다른 모습을 '스프링 피버'를 통해 선보여 다시 한번 연기 변신에 성공, 이어질 활약에 큰 기대가 커진다.조준영만의 청춘 감성을 그려나갈 '스프링 피버'는 찬 바람 쌩쌩 부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 로맨스를 담은 작품으로, 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 tvN에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr