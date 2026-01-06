사진=텐아시아DB

'나는 SOLO' 이이경이 대화 거부를 선언한 솔로남을 보며 "이게 웬 봉변이냐"라고 반응한다.오는 7일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 슈퍼 데이트권으로 아수라장이 된 솔로나라 29번지의 상황이 공개된다.이날 29기는 슈퍼 데이트권 미션이 시작되자 잔뜩 긴장한 모습을 보인다. 제작진은 연상연하 특집에 맞춰 신박한 전화 통화 미션을 발표하고, 이에 29기는 조심스레 누군가에게 전화를 건다. 그런데 이들의 전화를 받은 상대는 뜻밖의 질문을 받자 경악을 금치 못하면서 "너 미쳤냐?", "무척 당황스럽네?"라고 반응한다.이러한 가운데 29기는 슈퍼 데이트권으로 얻은 기회를 남에게 양보하는 초유의 행보까지 보인다. 해당 출연자는 "마음을 알아가기 위해서는 이게 최고의 선택인 거 같다"며 자신에게 올 수 있는 데이트 기회를 다른 출연자에게 돌린다. 천사 같은 마음 씀씀이에 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 "너무 착하다"며 대리 감동을 표현하는데, 얼마 지나지 않아 3MC를 뒷목 잡게 만드는 충격 사태가 벌어진다.한 솔로남이 솔로녀를 불러내 갑자기 "사과는 안 할게. 여지는 주고 싶지 않아"라면서 0고백 1차임을 선사하는 것. 상대 솔로녀는 "도대체 뭔 소리야?"라며 어안이 벙벙한 표정을 짓고, 송해나 역시 "이게 무슨 얘기야?"라고 황당해한다. 급기야 이 솔로남은 "제가 할 얘기 없다고 말씀드렸다, 이제 할 얘기 없는 거죠?"라고 대화 거부를 선언한다.이에 송해나는 "나 너무 어렵네", "이 상황이 (솔로녀도) 너무 황당하겠다"고 한숨을 내쉬고, 이이경은 "이게 웬 봉변이냐"라고 반응한다. 29기에서 벌어진 충격 릴레이 사건에 초미의 관심이 쏠린다.'나는 솔로'는 7일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr