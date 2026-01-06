사진=이탁수, 전수완 각 SNS

사진=이탁수 SNS

배우 이종혁의 첫째 아들 이탁수가 의미심장한 게시물을 이틀 연속 업로드했다.이탁수는 지난 5일과 6일 각각 별다른 멘트 없이 자신의 인스타그램 스토리에 두 장의 사진을 한 장씩 게재했다.공개된 사진들 속에는 하얀색 나시 상의에 그림이 그려져 있는 모습. 옷 속 한 인물은 오른손에 하트 풍선과 연결된 열쇠를 쥐고 있었다. 이탁수는 해당 부분에 동그라미 표시를 했다. 다음날에는 '믿음'과 '사랑'이라고 적힌 부분에 손수 줄을 그으며 부정하는 듯한 뉘앙스를 풍겼다.앞서 이탁수는 지난해 8월 tvN STORY, E채널을 통해 방송된 '내 새끼의 연애'에 출연, 농구선수 출신 전희철의 첫째 딸 전수완과 풋풋한 로맨스를 펼쳤다.이후 10월 마지막 화에서는 두 사람이 최종 커플로 이어지면서 실제 연인이 됐다. 이에 이종혁은 최근 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'에 출연해 "최근 탁수가 '내 새끼의 연애'에 나가서 커플이 됐다"고 연애 사실을 자랑하기도 했다.한편 이탁수는 어린 시절 2013년 MBC 예능 '아빠! 어디가?'에 출연해 눈도장을 찍었다. 전수완은 세종대학교 예체능대학 무용과에 한국무용 전공으로 재학 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr