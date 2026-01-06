사진=혜리 공식 SNS

가수 겸 배우 혜리가 자신이 출연했던 드라마를 추억했다.지난 5일 혜리의 공식 인스타그램에는 "깊은 여운으로 남은 '응답하라 1988' 10주년!✌️✌️ 10년이라는 긴 시간동안 '응팔'을 사랑해주신 시청자 여러분 감사합니다🙇‍♂️"라는 글과 함께 두 장의 사진이 게재됐다.공개된 사진들 속에는 혜리가 드라마 10주년을 맞아 주조연 배우들 그리고 스탭들과 함께 했던 장소에서 다양한 포즈를 취하고 있다.한편 혜리는 해당 드라마가 끝난 후 함께 출연했던 배우 류준열과 연애를 공식 인정했다. 7년의 열애 후 2023년 결별했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr