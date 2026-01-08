사진=tvN

'언더커버 미쓰홍' 박선호 감독이 드라마의 관전 포인트와 연출 의도를 전했다.오는 17일(토) 밤 9시 10분 첫 방송 예정인 tvN 새 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜 분)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 오피스 코미디 드라마다.최태준과 결혼한 박신혜를 필두로 한 실력파 배우들의 의기투합은 물론, '기름진 멜로', '사내맞선', '수상한 파트너' 등을 연출한 박선호 감독이 '언더커버 미쓰홍'의 지휘봉을 잡아 화제를 모았다. 박선호 감독은 "좋은 사람들과 좋은 작품으로 인연을 맺어 아주 행복하다. 처음 대본을 접했을 때, 제가 해보고 싶었던 이야기의 결이 탄탄한 구조 안에 살아있어서 즐겁게 연출을 맡게 되었다. 누구나 불의하다고 느끼지만, 함부로 대항할 수 없었던 거대 악에 대해 개인의 선한 의지와 강력한 연대의 힘이 뭉쳐 맞서는 이야기가 시청자분들께 강한 울림을 드릴 수 있을 것이라 생각한다"고 연출을 맡은 계기를 밝혔다.박선호 감독은 "'미쓰홍'의 가장 큰 매력은 '본업 천재' 모멘트를 보여주는 배우들이다. 캐릭터의 개성과 감정을 이렇게 디테일하고 정확하게 표현할 수 있다니, 촬영 중 감탄할 때가 많았다. 주인공 홍금보 역을 맡은 박신혜 배우는 모든 장르가 다 가능한 천재 배우다"라고 엄지를 치켜세웠다. 또한, "다른 배우들도 정말 잘해줬고, 준비 기간 동안 배우들과 캐릭터에 대해 나눈 이야기만으로도 모두 빠르게 받아들이고 훌륭하게 연기해 주셔서, 연출자로서 편하고 즐겁게 일할 수 있었다"고 말하며 '언더커버 미쓰홍'을 빈틈없이 채워준 주·조연 배우들에 대한 애정 어린 감사 인사까지 잊지 않았다.'언더커버 미쓰홍'을 가장 잘 설명할 수 있는 키워드 세 가지로는 '코미디', '연기 앙상블', '따뜻함'을 꼽았다. 박선호 감독은 "최대한 세 가지를 드라마 속에 담아내려 노력했으니 이 점에 주목해 주셨으면 좋겠다. 또한, 한 번쯤 생각해볼 수 있는 메시지들을 즐거운 코미디의 틀 안에 녹일 수 있도록 심혈을 기울였다. 모두가 성장하는 정의의 연대에 관한 이야기가 편안한 에세이처럼 이어질 테니, 시청하는 시간을 즐겁게 쓰셨으면 한다. 그리고 매력적인 배우들이 펼치는 연기의 향연도 즐겨주셨으면 한다"고 특별한 관전 포인트까지 밝혔다.마지막으로 "시청자분들께서 나중에 이 작품을 기억할 때 '유쾌하고 즐거우면서 진중한 이야기였지'라고 회상하신다면 정말 만족스러울 것만 같다. '언더커버 미쓰홍'에 존재하는 수많은 캐릭터와 서사에서 여러 가지의 이야기와 메시지가 파생될 것으로 생각하는데, 시청하시는 분들이 저마다 하나씩의 메시지를 가져가셨으면 좋겠다. 많은 분께 좋은 작품, 다시 한번 꺼내 보고 싶은 작품이 되었으면 한다"고 예비 시청자들을 향한 진정성 가득한 인사를 전했다.'언더커버 미쓰홍'은 오는 17일(토) 밤 9시 10분 처음 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr