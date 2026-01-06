장윤정, 결국 절교 선언했다…상대는 3살 연하 女가수, 현장서 대놓고 "보지 말자" ('미스트롯4')

사진=텐아시아DB

장윤정(45)이 김다나(42)에게 절교를 선언했다.6일 방송되는 TV CHOSUN ‘미스트롯4 미공개 스페셜’이 첫회에서는 누구보다 간절한 마음으로 마이크를 잡은 참가자들의 사생결단 무대가 공개된다.이날 방송에서는 ‘미스트롯4’ 시청자들 사이에서 “왜 이 참가자 무대는 안 나왔지?”라며 뜨거운 궁금증이 쏠린 참가자들의 무대를 만나볼 수 있다. 그중에는 마스터들과 남다른 인연을 가진 참가자들도 있다고 해 주목된다.직장부의 한 참가자가 무대에 오르자 ‘미스터트롯3’ 善(선) 손빈아와 ‘미스트롯3’ 善(선) 배아현은 “아는 사람”이라며 깜짝 놀란다. 알고 보니 과거 손빈아, 배아현과 같은 트롯 오디션에 나갔던 참가자였던 것. “지상파 트롯 오디션에서 TOP7에 들었는데 왜 직장부에…”라며 의아함을 자아낸 참가자는 무대를 마친 후 뜨겁게 오열한다. 손빈아와 배아현이 울컥한 그녀의 사연은 무엇일지 이목이 쏠린다.‘미스터트롯1’ 대표 선배 마스터 김희재는 무속인 참가자 최희재를 보고 경악한다. “신령님이 허락해야 무대에 설 수 있다”라며 굳은 각오로 노래한 최희재에게 김희재는 “저랑 아는 사이 아닌가요?”라고 묻는다. 이에 최희재는 참아왔던 눈물을 쏟는다. 무속인 최희재는 본인이 몇 개의 하트를 받을지 맞췄을까. 김희재와 최희재의 소름 돋는 과거 인연은 ‘미스트롯4 미공개 스페셜’에서 공개된다.현역부 김다나의 마스터 오디션 무대도 공개된다. 김다나는 2020년 ‘미스트롯2’에 참가해 깊은 인상을 남겼지만 탈락했다. 김다나의 등장에 마스터들은 “진짜 실력자인데”라며 기대한다. 그러나 김다나의 무대가 끝나자 마스터들은 예상과 다른 뼈 아픈 조언들을 쏟아낸다. 특히 장윤정 마스터가 “내년에는 보지 않기를 바란다”며 심사평으로 절교 선언을 해 현장을 술렁이게 만든다.‘미스트롯4 미공개 스페셜’ 첫 회는 이날 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr