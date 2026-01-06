사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

전 이종격투기 선수 김동현이 '라디오 스타'에서 '피지컬 아시아' 경연 비하인드와 상금 행방에 대해 입을 연다.오는 7일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 김동현, 광희, 던, 아모띠가 출연하는 '새해 복근 많이 받으세요!' 특집으로 꾸며진다. 이날 김동현은 삼 남매를 키우며 달라진 일상과 함께, 선수 시절부터 현재까지 이어진 자신의 커리어 이야기를 공개해 이목을 집중시킨다.시작부터 토크 서리를 예고한 김동현은 삼 남매 아빠로서 겪는 현실 육아 고충은 물론, 자녀들과 함께하는 릴스 촬영 비하인드까지 공개한다. 또 UFC 선수 시절 챔피언 벨트와는 인연이 없었다고 밝히며 아쉬움을 달래준 애착 벨트의 정체를 공개해 모두를 폭소하게 만든다.'피지컬 아시아'에서 한국팀의 우승을 이끈 팀장으로서, 경연 당시 상황과 우승 상금 10억의 행방에 대해 솔직하게 털어놓으며 관심을 집중시키기도 한다. 한편 '피지컬 아시아'에서 김동현과 동고동락했던 팀원 아모띠는 팀장 김동현에 관한 폭로를 더해 웃음을 자아낸다. 이어 김동현과 아모띠는 즉석 힘 대결까지 펼치며 스튜디오를 뜨겁게 달군다.김동현은 현역 시절을 뛰어넘는 체력을 유지하며 최근 국제 대회를 휩쓸고 다니는 근황을 공개해 궁금증을 높인다. 이어 절친한 동료 추성훈에 대해 "추성훈 형은 찐이다"라는 발언과 함께 방송에서 최초로 공개하는 일화로 분위기를 끌어올린다.'라디오스타'는 7일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr