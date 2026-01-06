사진=옥택연 SNS

가수 겸 배우 옥택연이 故안성기를 추모했다.옥택연은 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 "한산 리딩 때 처음 뵙고 너무 설레어 떨면서 '사진 찍어 주실 수 있냐'고 묻던 제게 너무나 인자하신 미소로 그러자고 하셨던 게 기억난다"는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 옥택연이 영화 '한산' 쵤영을 앞두고 안성기와 만난 당시를 회상한 모습. 옥택연은 고인을 향해 "현장에서도 미소로 응대해 주시던 선생님 고맙습니다. 편히 쉬세요"라고 마지막 인사를 전했다.안성기는 혈액암 투병 끝에 지난 5일 오전 9시께 향년 74세로 세상을 떠났다. 고인의 장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 치러진다. 배우 이정재, 정우성 등 영화인들이 운구에 참여해 고인의 마지막 길을 함께할 예정이다.빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐으며, 발인은 9일 오전 6시에 엄수된다. 장지는 양평 별그리다다.한편 옥택연은 올 봄, 4살 연하의 비연예인과 결혼을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr