[종합] "거액 계약금 받고 캐스팅" 유부남 배우, 알고보니 누드 모델이었다…결국 별거 당해 ('탐비')

사진제공=채널A

고향에 내려간 뒤 자취를 감췄던 14년 지기 오빠가 "현재 시설에 머물며 치료 중"이라는 것을 확인했다. 여기에 중년 여성 화가의 '누드 모델'로 활동한 사실이 발각돼 아내와 별거하게 된 배우 지망생 남편의 사연도 충격을 안겼다.지난 5일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 "가족 같은 14년 지기 오빠의 행방을 찾아달라"는 의뢰가 뜻밖의 소식과 함께 종결됐다. 의뢰인은 "2023년 겨울, 친구 일을 돕겠다며 고향에 내려간 지인이 6개월 전부터 연락이 안 된다"며 도움을 요청했다. 처음에는 꺼져있던 휴대폰이 최근에는 아예 전화번호마저 없어져, 주변에서는 "캄보디아에 간 게 아니냐"는 소문까지 돌았다. 이에 오빠의 고향 마을을 찾아가 조사를 벌이던 중, 한 주민이 "그 사람 2주 전에 사망했다"고 제보하면서 긴장감이 높아졌다. 그러나 확인 결과 이는 동명이인으로 밝혀졌다.올빼미 탐정단은 끈질긴 탐문 끝에 오빠의 친구로부터 그가 머물고 있는 곳을 알아낼 수 있었다. 그런데 탐정단이 도착한 곳에는 오빠 대신 사촌동생이 모습을 드러냈다. 그는 "형이 직접 나오기 어려운 상황"이라며 "현재 밥도 잘 먹고 치료도 잘 받고 있다"고 소식을 전했다. 다만 "가족이 아니면 만나기 어려운 상태"라고 그의 상황을 밝혀 안타까움을 자아냈다. 그리고 오빠는 직접 쓴 편지를 통해 긴 시간 자신을 걱정해온 의뢰인의 마음을 울렸다. 그는 "피치 못할 사정으로 지금은 시설에 있다. 1월이나 2월쯤에는 볼 수 있을 것 같다"며 미안한 마음을 전했다.이어진 '사건 수첩'에서는 "배우 지망생 연하 남편이 수상하다"는 7살 연상 아내의 사연이 소개됐다. 의뢰인과 남편은 연극영화과 조교와 학생으로 만나 10년의 연애 끝에 결혼한 지 5년이 됐다. 의뢰인은 친정어머니가 대출을 받아 차려준 카페를 운영하고, 새벽에는 대리운전까지 하며 남편을 뒷바라지했다.그러나 매달 적자를 면치 못했고, 남편은 오디션에 계속해서 떨어지며 답답함만 쌓여갔다. 그러던 중 남편은 "오디션에서 중요한 역할에 캐스팅됐다"며 거액의 계약금을 받았다. 또 작품 준비를 한다며 매번 제작사에서 보내준다는 픽업 택시를 타고 외출을 반복했다. 그러나 작품에 관해서는 "비밀 유지 계약서를 썼다"며 일체 알려주지 않았다.탐정단의 조사 결과, 의뢰인의 남편은 유명한 중년 여성 화가의 개인 누드 모델 제안을 받고 아르바이트를 하고 있었던 것으로 드러났다. 현장을 직접 확인한 의뢰인은 충격과 망연자실함에 얼어붙었다. 남편은 "나는 작품 속에서 연기를 하고 있었을 뿐"이라며 해명했지만, 의뢰인은 결국 별거를 선택했다.이날 일일 탐정으로 함께한 조째즈는 "이 사연을 보니 울컥한다. 제 아내도 '내가 일할 테니 하고 싶은 거 해'라며 가수의 꿈을 응원해 줬다"며 깊이 공감했다. 이어 "아내의 최애 프로그램에 출연하게 돼 행복하다"며 진심 어린 고마움을 표했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr