사진=KBS 연기대상 캡처

사진=엄지원 SNS

배우 엄지원이 고(故) 안성기에게 마지막 인사를 전했다.엄지원은 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 "빛나는 별. 하늘에서도 별빛이 되시기를. 감사했습니다. 존경합니다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 안성기가 건강한 모습으로 영화제 레드카펫을 밟고 있는 모습. 엄지원은 연기 선배의 찬란했던 시절을 회상했다.안성기는 혈액암 투병 끝에 지난 5일 오전 9시께 향년 74세로 세상을 떠났다. 고인의 장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 치러진다. 배우 이정재, 정우성 등 영화인들이 운구에 참여해 고인의 마지막 길을 함께할 예정이다.빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐으며, 발인은 9일 오전 6시에 엄수된다. 장지는 양평 별그리다다.한편 엄지원은 지난 31일 진행된 KBS 연기대상에서 배우 故이순재 영상을 시청하던 중 눈물을 흘렸다. 대상 수상자로 호명된 후 시상대에 선 엄지원은 수상 소감 도중 멈추지 않는 눈물에 "미치겠다 진짜"라고 말해 많은 시청자들의 공감을 자아냈다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr