정승제, 결국 쓴소리 터져나왔다…베짱이 '하버드 휴학생'에 "일은 알아서 하는 것"('하숙집')

사진제공=E채널 '정승제 하숙집'

‘정승제 하숙집’이 ‘김장 데이’를 맞는 가운데, 웃음과 긴장이 뒤섞인 하루가 펼쳐진다.오는 7일 저녁 8시 방송되는 티캐스트 E채널 예능 프로그램 ‘인생 때려잡기: 정승제 하숙집’(이하 ‘정승제 하숙집’)은 7회에서는 반전 매력을 지닌 새로운 하숙생들의 합류와 하숙집을 들썩이게 한 ‘김장 데이’ 현장이 공개된다.이날 하숙집에는 당찬 걸음걸이의 ‘여군 중위’ 하숙생이 등장한다. 거수경례로 칼각 인사를 한 ‘중위님’ 하숙생의 포스에 정승제-정형돈도 절로 거수경례로 화답한다. 모처럼 기강 잡힌 하숙집 분위기 속, 소녀미 가득한 21세 하숙생이 합류한다. 그런데 이 하숙생은 앳된 외모와 달리, 현재 가게를 운영 중인 ‘능력자’ 사장님이라는 사실을 밝혀 모두를 놀라게 한다.때마침, ‘김장 데이’를 맞이해 하숙집 식구들은 모두 김장 작업에 들어간다. ‘뉴 하숙생’들과 ‘장기 하숙생’ 민서가 일사불란하게 움직인 가운데, 정승제와 정형돈은 이들에게 “묵묵하게 잘하네”라며 폭풍 칭찬한다. 반면 유유자적하는 하버드 휴학생인 ‘베짱이’ 하숙생 동현을 보자 “엄청 뺀질거린다”라며 쓴소리를 퍼붓는다. 그럼에도 동현은 능청스럽게 “저도 일 좀 달라”고 말한다. 이에 정승제는 단호하게 “일은 알아서, 찾아서 하는 것!”이라고 일침을 날려 긴장감을 자아낸다.과연 ‘개미와 베짱이’ 하숙생들이 함께 한 ‘김장 데이’에서 어떤 일이 벌어질지는 오는 7일 저녁 8시 방송되는 E채널 ‘정승제 하숙집’ 7회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr