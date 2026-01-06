“한국 영화의 기둥” 황신혜, ‘혈액암 투병’ 故 안성기 추모

황신혜가 고인이 된 안성기를 추모했다.황신혜는 고인이 떠난 지난 5일 자신의 계정에 “같은 현장에서, 같은 카메라 앞에서 영화를 함께 만들 수 있었던 시간은 내 인생의 큰 영광이었다. 긴 시간 한국 영화의 기둥이 되어주셔서 감사하다. 함께했던 순간들을 잊지 않겠다”고 적었다.이어 “진심으로 존경했다”고 덧붙인 황신혜는 안성기와 함께했던 영화 ‘기쁜 우리 젊은 날’(1987) 포스터와 스틸 사진을 함께 게재했다.혈액암 투병 중이던 안성기는 지난 5일 오전 9시 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 치료받던 중 가족이 지켜보는 가운데 세상을 떠났다. 향년 74세.안성기의 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐다. 발인은 오는 9일 오전 6시에 엄수된다. 장지는 양평 별그리다다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr