/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공: ㈜포레스트미디어, ㈜한강포레ENM, ENA

/ 사진 제공: ㈜포레스트미디어, ㈜한강포레ENM, ENA

/ 사진 제공: ㈜포레스트미디어, ㈜한강포레ENM, ENA

‘체인지 스트릿’ MC로 신동엽이 합류했다.매주 토요일 밤 ENA에서 방송되는 한일 국교정상화 60주년 초대형 프로젝트 ‘체인지 스트릿(Change Street, 연출: 오준성)’은 한국과 일본을 대표하는 아티스트들이 서로의 거리, 언어, 감성 속으로 깊숙이 들어가 음악으로 교감하는 신개념 문화 교류 프로그램이다.양국 아티스트들이 만들어내는 다채로운 버스킹 무대와 ‘서로의 거리를 바꾼다’는 차별화된 포맷으로 주목받고 있는 가운데 신동엽과 동방신기 유노윤호를 중심으로 강남, 마츠다 부장, 그리고 스페셜 패널 코다 쿠미까지 더해진 스튜디오 라인업은 무대 밖 또 하나의 감상 포인트로 시청자들의 몰입을 고조시키고 있다.신동엽은 메인 MC로서 특유의 유연하고 노련한 진행으로 프로그램의 중심을 안정감 있게 이끌고 있다. 오랜 방송 경험에서 비롯된 박학한 지식과 위트 있는 입담은 무대의 감동을 자연스럽게 풀어내며, 때로는 재치 있는 한마디로 분위기를 환기시키는 역할까지 톡톡히 해낸다. 특히 생존 일본어로 “나마비루”를 외치는 장면은 거리감 없이 폭소를 자아내며 시청자들에게 강한 인상을 남겼다.유노윤호는 차분하면서도 진중한 진행과 깊이 있는 리액션으로 ‘MC 대성공’이라는 평가를 받고 있다. 음악에 대한 이해를 바탕으로 한 그의 반응은 아티스트의 진심을 존중하며 무대를 바라보는 시청자들의 시선을 한층 더 집중시키고, 과하지 않은 공감으로 프로그램의 온도를 안정적으로 유지하고 있다.한국과 일본을 오가며 활동해 온 강남은 그 만이 꺼내 놓을 수 있는 에피소드와 솔직한 반응으로 스튜디오에 현실적인 공감대를 더하고 있다. 국경을 넘나든 경험에서 비롯된 그의 이야기는 프로그램의 취지와 맞닿아 자연스럽게 웃음을 유도하며, 문화 교류의 또 다른 얼굴을 보여준다.마츠다 부장은 양국의 예술과 문화적 맥락을 섬세하게 짚어내는 폭넓은 해설로 프로그램의 깊이를 배가하고 있다. 음악과 배경에 대한 균형 잡힌 설명은 무대를 보다 입체적으로 이해할 수 있도록 돕고, 시청자들에게 새로운 시선을 제시한다.스페셜 패널로 함께한 코다 쿠미 역시 아티스트의 감정선을 존중하는 섬세한 리액션으로 스튜디오의 공기를 채우며 음악을 향한 진심 어린 공감으로 조화로운 분위기를 완성하고 있다.오는 4화에서는 한국 아티스트 이승기, 슈퍼주니어 려욱, 청하, 투모로우바이투게더 태현과 일본 아티스트 DJ KOO, 타카하시 아이, KENJI03, 토미오카 아이, 레이니가 마지막 버스킹을 선보이며 또 한 번 깊은 울림을 전한다. 앞으로도 장르 불문 다양한 양국 아티스트들의 버스킹 향연이 펼쳐질 전망이다.한편, 글로벌 음악 예능 프로그램 ‘체인지 스트릿’은 ㈜포레스트미디어, ㈜한강포레ENM, ENA가 공동 제작하며, 매주 토요일 밤 9시 30분 ENA에서 방송된다.‘체인지 스트릿’ 음원은 매주 토요일 정오 주요 음악 사이트에서 공개되며, 버스킹 영상 풀 버전은 ‘체인지 스트릿’ 공식 유튜브 채널에서 감상할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr