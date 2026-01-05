사진=한혜진 유튜브

모델 한혜진이 풍자와 절친 케미를 선보였다.5일 한혜진 유튜브 채널에는 '새해부터 한바탕 웃고 가시죠'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 한혜진은 홍천 집으로 방송인 풍자, 개그우먼 엄지윤을 초대했다. 석화 먹방 중 한혜진은 "내 마음"이라며 두 사람에게 하트를 보냈다.2025년을 돌아보며 한혜진은 "지난해는 나에게 '멘탈 붕괴'였다. 유튜브 샷다운, 해킹당해서 채널 멈췄잖냐. 나는 실시간으로 몰랐고, 복구된 후에 알았다. 많은 분들이 걱정해 주는데, 고맙고 미안했다. 태어나서 처음 느껴보는 감정이었다"고 털어놨다.한혜진은 풍자에게 오전 7시에 전화를 걸어 "어떻게 해야 돼?"라고 물었다고. 그는 "다급할 때 생각나는 사람이 풍자더라"며 친분을 드러냈고, 풍자는 "내가 혜진 언니 안 이후 가장 당황했더라"며 걱정하는 모습을 보였다.30대가 된 엄지윤이 '삶의 방향'에 대한 막연한 고민을 극복했다고 밝히자, 한혜진은 "지윤이가 이렇게 어린지 처음 알았다. 매번 새삼 나이가 어리다고 느끼는 건, 그 나이 또래한테 받는 스트레스가 없었다는 거"라며 어른스러움을 극찬했다.과거 풍자 없는 지방 촬영에서 엄지윤과 단둘이 술자리를 가졌던 한혜진은 "오랜만에 한참 나이 차이 나는 후배한테 전화해서 술 먹자고 했다. 모델 아이 아닌 후배한테 처음 전화했다"며 애정을 표현했다.최근 25kg 감량하며 화제가 된 풍자는 "내 다이어트에서 20kg 빼준 사람이 혜진 언니다. 살 빼면서 언니한테 도와달라고 했다. 주변에 헬스장 관련된 사람 많지만, 눈치 볼 사람을 만들자고 생각했다. 내가 그 사람한테 미안해서라도 나갈 수 있게"라면서 "살 뺀 건 언니 덕분"이라며 고마움을 드러냈다.한혜진과 풍자는 서로를 향한 애틋한 마음을 전했다. 풍자는 한혜진을 향해 "이제는 누군가를 만나면 좋겠다. 자쿠지에 개구리가 살더라"며 응원했다. 한혜진은 자기 자신을 언니 포지션에 두고 사람들을 케어하는 풍자에게 "너무 힘들 때 나한테 기대도 된다"며 절친 관계를 과시했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr