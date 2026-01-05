사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 이민정이 개그 욕심을 드러냈다.5일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 배우 이민정, 유지태가 출연했다.이날 신동엽은 절친 이병헌 아내 이민정의 등장에 "아까 민정 씨 왔는데 스태프들이 난리더라. '실물이 비현실적이지?'라고 했다"며 비주얼을 극천했다.MC 정호철이 "이병헌은 다 가진 남자"라고 표현하자, 유지태는 "저도 다 가진 남자"라고 아내 김효진을 언급하며 "그런데 딸이 없다"고 아쉬움을 내비쳤다.'1남1녀' 엄마인 이민정은 "딸 낳아서 좋다고 했더니, 신동엽 아내 선혜윤 PD가 '10실 때까지는 너무 좋고, 이후에는'이라고 하더라. 남편이 '동엽이랑 와이프랑 똑같이 얘기해'라고 했다"고 이야기했다.신동엽은 "딸 사춘기 기간 너무 힘들었다. 지금은 너무 효녀"라고 자랑했다. 이어 "아들한테는 어릴 때부터 식사 자리에서 콘돔의 중요성을 알려줬다"며 남다른 교육관을 드러냈다.이민정은 신동엽이 항상 2차, 3차 술자리로 집에 놀러 왔다고 폭로했다. 신동엽은 "멀끔하게 보는 건 처음"이라며 너스레를 떨었다.신동엽이 이병헌 본가에서 진행된 결혼식 뒤풀이를 회상하자, 이민정은 "그때 신동엽이 입에 양말을 물고 잤다"고 폭로했다. 이어 남편 이병헌의 극심한 숙취도 폭로했다.이민정은 "드라마 '미스터 션샤인' 뒤풀이 때, 집에 와서 변기 잡고 오바이트를 하더라. 그런데 '오빠가 칼에 질려서 집에 들어왔구나' 싶었다. 그 정도로 소리가 컸다. 오빠가 '너무 죽을 것 같다'며 구토를 하더라. 피곤해서 빨리 소주를 마시고 귀가하려 했다고 하더라"고 설명했다.이민정의 '짠한형' 출연에 이병헌은 "둘이 신나서 많이 먹지 말라"고 주의를 줬다고. 그는 "오빠가 부르는 내 별명이 '여자 신동엽'이다. 둘이 좋아하는 거 장난치는 것도 똑같다고 하더라"면서 "아이 낳고 '나도 빨리 '짠한형 나가고 싶다'고 하면서 '나도 짠한년이나 할까?'고 했다. 그랬더니 '동엽이 이길 수 있다'고 응원하더라"고 밝혀 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr