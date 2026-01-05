텐아시아 DB

천주교 서울대교구장 정순택 대주교가 고(故) 안성기(사도요한) 배우를 깊이 추모했다.5일 정 대주교는 "고인이 연기를 통해 국민에게 희망과 위로, 따뜻한 행복을 전해준 인물이었다"고 회상했다. 특히 "작품 속에서 보여준 진정성 있는 모습은 시대를 넘어 많은 이들의 마음에 남았으며, 우리 사회의 밝은 빛이 됐다"고 적었다.혈액암 투병 중이던 안성기는 이날 오전 9시 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 치료받던 중 가족이 지켜보는 가운데 세상을 떠났다. 향년 74세.안성기의 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련될 예정이다. 발인은 1월 9일 오전 6시에 엄수된다. 장지는 양평 별그리다다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr