사진=텐아시아DB

배우 박하선이 세상을 떠난 안성기를 추모했다.5일 오전 SBS 파워FM '박하선의 씨네타운'이 방송됐다.이날 '박하선의 씨네타운'의 오프닝으로는 안성기·박중훈 주연의 영화 '라디오스타' OST인 '비와 당신'이 흘러나왔다.DJ를 맡고 있는 박하선은 "출근하느라 소식을 알지 못 했다"며 다소 늦게 안성기의 별세 소식을 접했음을 알렸다.박하선은 "얼마 전 이순재 선생님도 그렇고, 이렇게 세월이 가는 구나 싶다. 안타깝다"고 말했다. 또한 안성기의 별세에 "깜짝 놀랐다. 실제로 꼭 뵙고 싶었는데 아쉽다"며 애도의 마음을 전했다.안성기는 이날 오전 9시 향년 74세로 별세했다. 고인은 지난해 12월 30일 자택에서 식사 도중 음식물이 목에 걸린 채로 쓰러졌다. 이후 심폐소생술(CPR)을 받으며 자택 인근 병원의 응급실로 이송됐고, 중환자실에 입원해 치료받았으나 결국 의식을 회복하지 못했다.고인은 사망 직전까지 혈액암 투병을 이어왔다. 그는 2019년 혈액암 진단을 받은 뒤 치료를 통해 2020년 완치 판정을 받았지만, 추적 관찰 중 6개월 만에 병세가 재발했다.장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 엄수된다. 명예장례위원장 신영균, 배창호 감독, 한국영화배우협회 이갑성 이사장, 신영균예술문화재단 직무대행 신언식, 한국영화인협회 양윤호 이사장 5인 공동장례위원장을 맡는다. 또 이정재, 정우성 등 영화인들이 운구를 맡아 고인의 마지막 길을 함께한다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련되며, 발인은 오는 9일 오전 6시에 엄수된다. 장지는 양평 별그리다다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr