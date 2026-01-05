사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

혈액암 투병 끝에 배우 안성기가 세상을 떠났다. 향년 74세.소속사 아티스트컴퍼니는 5일 공식 입장을 내고 "안성기 배우가 2026년 1월 5일 오전 9시, 향년 74세로 별세했다"고 전했다.이어 "안성기 배우는 연기자를 넘어 한 사람으로서의 품격과 책임을 무엇보다 중시하며, 선후배 예술인과 현장을 존중해 온 진정한 의미의 '국민배우'였다"며 "갑작스러운 비보에 깊은 슬픔을 느끼며 고인의 명복을 빌고, 유가족께 진심으로 위로의 뜻을 전한다"고 밝혔다.고인의 장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 치러진다. 명예장례위원장은 신영균이 맡았으며, 배창호 감독과 한국영화배우협회 이갑성 이사장, 신영균예술문화재단 신언식 직무대행, 한국영화인협회 양윤호 이사장이 공동장례위원장으로 장례 절차를 진행한다.또한 배우 이정재, 정우성 등 영화인들이 운구에 참여해 고인의 마지막 길을 함께할 예정이다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련되며, 발인은 1월 9일(금) 오전 6시에 엄수된다. 장지는 양평 별그리다다.끝으로 아티스트컴퍼니는 "고인의 뜻과 유가족의 마음을 헤아려 과도한 취재나 확인되지 않은 사안에 대한 추측성 보도는 자제해 주시길 간곡히 요청한다"며 "안성기가 남긴 작품과 정신은 앞으로도 오랫동안 우리 곁에 남아 많은 이들의 기억 속에 살아 있을 것"이라고 덧붙였다.이하 아티스트컴퍼니 공식 입장배우 안성기 님의 소속사 아티스트컴퍼니입니다.안성기 배우께서 2026년 1월 5일 오전 9시 향년 74세로 별세하셨습니다.안성기 배우는 연기에 대한 깊은 사명감과 한결같은 성실함으로 대한민국의 대중문화 역사와 함께해 온 분이었습니다.그의 연기는 언제나 사람과 삶을 향해 있었으며, 수많은 작품을 통해 시대와 세대를 넘어 깊은 울림과 위로를 전해주었습니다.안성기 배우는 배우 이전에 한 사람으로서의 품격과 책임을 무엇보다 소중히 여기며 선후배 예술인들과 현장을 존중해 온 진정한 의미의 '국민배우'였습니다.아티스트컴퍼니는 갑작스러운 비보에 깊은 슬픔을 느끼며, 고인의 명복을 빌고 유가족분들께 진심 어린 위로의 마음을 전합니다.장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 진행되며 명예장례위원장 신영균, 배창호 감독, 한국영화배우협회 이갑성 이사장, 신영균예술문화재단 직무대행 신언식, 한국영화인협회 양윤호 이사장 등 4인이 공동장례위원장을 맡아 장례를 진행합니다.여기에 배우 이정재 정우성 등의 영화인들의 운구로 고인의 마지막 길을 배웅합니다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련되며, 발인은 1월 9일(금요일) 오전 6시, 장지는 양평 별그리다입니다.고인의 뜻과 유가족의 마음을 헤아려 과도한 취재와 확인되지 않은 사안의 추측성 보도는 삼가주시길 간곡히 부탁드립니다.안성기 배우가 남긴 작품과 정신은 앞으로도 오래도록 우리 곁에 남아 많은 이들에게 기억될 것입니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr