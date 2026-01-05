사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

한소희, 전종서 주연의 영화 '프로젝트 Y'가 메인 포스터 2종을 공개했다.1월 21일에 개봉하는 범죄 엔터테이닝 무비 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.이번에 공개된 메인 포스터 2종은 서로 다른 목적과 욕망을 지닌 각 캐릭터의 관계성과 이들을 둘러싼 사건에 대한 궁금증을 일으킨다. 가족만큼 절친한 사이인 미선과 도경은 지난한 현실에서 탈출하기 위해 악착같이 돈을 모으지만, 원했던 평범한 일상을 눈앞에 두고 세상에 배신을 당하며 전 재산을 잃는다. 그러던 중, 토사장의 검은 돈이 숨겨져 있다는 소식을 듣고 이를 훔치러 나서고, 우연히 돈이 있던 곳에 숨겨져 있던 금괴를 발견하면서 사건이 커진다.포스터 속 절박하고 초조한 듯한 미선(한소희)과 도경(전종서)의 모습과 달리, 무언가를 결심한 듯한 표정을 짓고 있는 가영(김신록)과 냉랭한 표정의 토사장(김성철)은 돈과 금괴를 둘러싸고 어떤 방식으로 얽히게 될지 궁금증을 자극한다. 여기에 묵직한 카리스마를 드러내는 황소(정영주), 비열한 표정의 석구(이재균)와 몽롱한 얼굴의 하경(유아)까지 다채로운 모습을 한 인물들은 순간의 표정만으로 단숨에 몰입감을 높인다. 이들의 강렬한 아우라에 더해진 '단 한 번의 기회'라는 카피는 인생을 뒤바꿀 결정적인 순간을 두고 맞부딪힐 7인의 활약과 그로 인해 펼쳐질 위험천만한 사건에 대한 기대를 고조시킨다.'프로젝트 Y'는 2026년 1월 21일 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr