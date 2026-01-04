사진 = 문채원 인스타그램

배우 문채원이 밝은 미소를 담은 근황을 전했다.최근 문채원은 자신의 인스타그램에 하트와 미소 이모지가 담긴 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문채원은 겨울 밤 야외 공간에서 베이지 톤 코트와 머플러를 매치한 채 뒤돌아보며 미소 짓고 있다. 은은한 조명 아래 드러난 편안한 표정과 차분한 스타일이 따뜻한 분위기를 만들었고 실내 공간에서는 니트 톱에 코트를 걸친 채 휴대전화를 바라보는 모습으로 일상의 여유를 전했다. 도시적인 배경과 대비되는 부드러운 인상이 자연스럽게 어우러지며 문채원 특유의 담백한 매력이 강조됐다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "겨울인데도 넘 상큼하다" "언니 새해에는 언니의 모든 소원이 다 이루어지길 바라요" 등의 댓글을 남겼다.한편 1986년생인 문채원은 영화 '하트맨'에 출연한다. 이 작품은 돌아온 남자 승민(권상우 분)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하지만 첫사랑에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디로 내년 1월 14일 개봉한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr