사진=텐아시아DB

사진=넷플릭스

'도라이버'가 '신년 특집-단체 해체쇼'를 펼치는 가운데 단체 목욕으로 새해맞이를 시작한다.넷플릭스 예능 '도라이버'는 상위 99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 프로그램으로 매주 일요일 오후 5시에 공개된다. 진경과 숙, 두 누나와 세호, 우재, 우영으로 이루어진 동생 라인의 강력하고 다채로운 케미와 함께 이들이 보여주는 다소 얼빠진 캐릭터 버라이어티 쇼는 매주 웃음의 향연. 특히 게임, 분장, 벌칙, 여행, 먹방, 토크와 때때로 감동까지 선사하며 탄탄한 팬층을 형성하고 있다. 현재, 시즌1 '도라이버 잃어버린 나사를 찾아서', 시즌2 '잃어버린 핸들을 찾아서'에 이어 '시즌3 도라이 해체쇼'까지, 승승장구하고 있다.오늘(4일)에 공개되는 '도라이버 시즌3:도라이 해체쇼' 9회는 새해를 맞아 '단체 해체쇼'를 펼친다. 이 가운데 무성 예능을 표방하는 '도라이버'가 최초 목욕탕에서 새해맞이를 시작한다고 해 어떤 일이 벌어질지 기대를 모은다.막내 우영이 몸살로 인해 함께 하지 못하는 가운데 제작진이 "오늘의 게임은 목욕탕에서 이루어진다. 우리가 무성 예능이기는 하지만 모두 괜찮겠냐?"라는 묻자 홍진경은 "누나들은 괜찮은데 단지 동생들이 다른 마음을 먹을까 봐 조금 걱정된다"며 조세호와 주우재를 처다 보자 주우재는 어이가 없다는 듯이 "앞으로 제가 얼마를 벌지 모르지만 (그런 일이 생기면) 앞으로 버는 모든 전 재산, 현금과 부동산 포함해 모든 것을 다 드릴게요"라고 단언해 웃음을 자아낸다. 주우재의 통 큰 공약(?)에 홍진경은 흐뭇한 미소를 지으며, 새해 벽두부터 양보 없는 앙숙 티키타카를 예고한다.이날 두 사람의 앙숙 케미는 1986년생 주우재의 최고급 세신 테라피에서도 이어진다고. 주우재의 때를 밀기 시작한 홍진경이 "진짜 때가 나와. 어떻게 해"라고 말해 현장을 발칵 뒤집은 것. 이에 주우재는 "이건 진짜 해체 쇼잖아요"라며 "새해부터 한 방송인의 때가 실제로 방송에 나오다니"라고 탄식했다는 후문이다. 앞서 1977년 홍진경은 지난해 8월 남편과 이혼해 돌싱이 됐다.과연, 이날 목욕탕에서는 무슨 일이 벌어진 것인지, 본격 무성 예능 '도라이버'의 역대급 새해맞이는 '도라이버' 9회에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr