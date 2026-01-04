사진＝텐아시아DB

'독박즈'가 '여행 친구'로 합류한 임우일과 말레이시아에서 절친 케미를 발산해 새해부터 큰 웃음을 선사했다.3일 방송된 채널S '니돈내산 독박투어4' 31회에서는 말레이시아로 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 2026년 첫 '여행 친구'로 나선 임우일과 함께 쿠알라룸푸르를 누비는 현장이 공개됐다.'독박즈'는 쿠알라룸푸르의 시작점인 '생명의 강'에 도착했다. 장동민은 "여기 보이는 두 개의 강이 Y자로 뭉쳐 흐르며 지금 쿠알라룸푸르의 시작점이 됐다. '쿠알라룸푸르'란 말이 '두 (흙탕)물이 만나는 곳'이라는 의미"라고 설명해 모두를 감탄케 했다. 그러던 중, '대세 개그맨' 임우일이 깜짝 등장했다. 그는 자신의 유행어인 "우일이 왔쪄염~"을 외치며 애교를 발산했고, 홍인규는 "너 요새 떴다고 (몸개그) 좀 창피해하는 거냐?"고 잡도리한 뒤, "너 몇 살이지?"라고 물었다.임우일이 "저 올해 45세 됐다"고 하자, 홍인규는 "아, 그럼 그럴 때가 됐지~"라고 급 수긍해 모두를 폭소케 했다. '독박즈'의 환대 속, 임우일은 "저도 먼저 출연했던 이상준처럼 돈 한 푼도 안 쓰고 가겠다!"는 야심찬 출사표를 던졌다.미묘한 신경전이 오간 가운데, '독박즈'와 임우일은 유세윤이 강력하게 추천한 현지 맛집으로 향했다. 식당에서 임우일은 메뉴판을 보자, "제가 평소에 '독박투어'를 많이 봤는데, 항상 음식을 너무 과하게 시키시더라"고 '짠돌이' 면모를 드러냈다. 그러자 '먹식이' 김준호는 "해외까지 왔는데 음식 정도는 푸짐하게 시켜 먹어야지!"라며 발끈했다. 김대희는 "넌 해외뿐만 아니라, 국내에서도 많이 시키잖아~"라고 받아쳐 김준호를 머쓱하게 했다. 티격태격 케미 속, 이들은 쌀국수와 볶음밥, 에그타르트 등을 주문해 폭풍 먹방을 가동했고, 뒤이어 아침 식사비와 1일 차 교통비를 건 '독박 게임'을 했다.식당에서 나와 한적한 길거리에서 김준호는 "우리 '가족오락관' 같은 게임 할까?"라고 말했다. 홍인규는 "그럼 '텔레파시 게임' 하자!"라고 호응했다. 사실 '독박즈'는 임우일에게 독박을 씌우기 위해 사전에 '짜기 작전'을 세워둔 터라, 임우일은 순순히 걸려들었고, 뒤늦게 수상한 낌새를 눈치채긴 했지만, 첫 독박자가 됐다. 임우일은 "근데 저 돈이 한 푼도 없다"라고, 이상준처럼 '무독'을 꿈꾸며 환전을 전해 안해 왔음을 당당히 알렸고, 김준호는 "내가 돈 빌려줄게. 내 이미지를 위해 그 정도는 해줄 수 있어~"라며, 후배를 위해 대출해주는 미담을 연출해 큰 웃음을 안겼다.이들은 쿠알라룸푸르의 대형 쇼핑센터인 '센트럴 마켓'으로 향했다. 시장 입구에서 홍인규는 "우리 여기서 재밌는 옷 사서 저녁에 그 옷 입고 야시장 투어 가자~"라고 제안했다. 모두 동의한 가운데, 6인은 두 명씩 나뉘어 옷 쇼핑을 했다. 이때 장동민은 속옷이 훤히 비치는 파격 노출의 벨리댄스 의상을 구입하며 "어차피 내가 안 입을 거니까 괜찮아~"라고 즐거워했다. 다른 멤버들 역시 시스루 원피스 등 파격 의상들을 구입해 대환장 파티를 이뤘다.쇼핑을 마친 이들은 임우일이 가져온 줄자를 이용한 '쇼핑비 내기' 독박 게임을 했다. 여기서는 홍인규가 꼴찌를 했다. 새해 첫 여행부터 '독박즈' 중 가장 먼저 1독을 쌓은 그는 "갑자기 예전에 말레이시아에서 했던 '바나나 인간' 분장 벌칙이 떠오른다"며 괴로워했다. 장동민은 "그럼 우리 그때 했던 벌칙 다시 해볼래? '바나나 인간 리턴즈'~"라고 해 모두를 긴장케 했다.과연 이번엔 누가 '바나나 인간'이 될지 관심이 쏠리는 가운데, '독박즈'와 임우일은 유세윤이 예약한 럭셔리 숙소로 이동했다. 모던한 독채 숙소에 감탄한 이들은 "방마다 화장실이 있어?"라며 환호했고, 이후 3:3으로 팀을 나눠 잠자리 선정을 위한 '캐리어 컬링'에 돌입했다. 여기서 김준호와 홍인규가 접전을 벌인 끝에 김준호가 독박자가 됐다. 반면, 월등한 실력으로 1등을 차지한 유세윤은 가장 먼저 의상을 고를 수 있는 특혜를 누렸다. 그는 Y2K 감성을 뿜어내는 로우라이즈 패션으로 시선을 강탈했고, 홍인규는 반짝이 드레스로 우아함을, 김대희는 시스루 드레스로 섹시미(?)를 강조했다.장동민은 자신이 골랐던 벨리댄스 의상을 입게 돼 현장을 초토화했다. 지난해 7월 김지민과 결혼한 김준호는 손바닥만 한 비키니 상의 같은 의상으로 파격 노출을 감행했는데, 그는 "나 아무래도 경범죄(?)로 (경찰한테) 체포될 것 같다. 이렇게 창피한 거 오랜만이다"라며 '현타'를 호소했다. 파격 패션과 함께 다시 나이트 투어에 나선 '독박즈'는 쿠알라룸푸르의 랜드마크이자 세계에서 가장 높은 쌍둥이 타워인 페트로나스 트윈 타워를 구경했다. 이후, 환상적인 야경을 배경으로 인증샷도 찍으면서 잊지 못할 추억을 남겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr