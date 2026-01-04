사진=MBC

MBC '전지적 참견 시점'의 2026년 첫 참견인으로 단발의 아이콘 고준희와 최강동안 최강희가 출격, 반전 야망과 엉뚱 매력으로 웃음을 폭격했다. 이날 방송은 미디어 소비 환경 변화를 반영한 채널 경쟁력 핵심지표 2054시청률 2.3%를 기록하며, 동시간대 방송된 모든 프로그램 중 1위를 차지했다. 특히 고준희가 로데오거리에서 김영아에게 먼저 말을 걸며 인연을 맺은 비하인드를 공개한 송년회 장면은 분당 최고 시청률 5.4%를 기록하며 시청자들의 뜨거운 반응을 얻었다. (닐슨코리아 제공)지난 3일(토) 방송된 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 379회에서는 먼저 고준희가 세련된 한강 뷰 하우스와는 어울리지 않는 부스스한 얼굴로 등장, 시작부터 눈길을 끌었다. 앞서 70억대 한강 뷰에 성수동 아파트에 거주 중이라고 알려진 고준희는 '버닝썬' 루머에 휘말리며 6년간 일이 끊겼다고 고백했다.독립 경험 없이 40년째 부모님과 동거 중인 그는 집 안에서는 좀처럼 침대 밖을 나가지 않는 '프로 집순이'. 침대 주변에 멀티탭 3개, 리모컨, 물, 로션, 립밤, 마사지볼 등을 배치해 최적의 '집준희존'까지 구축했다.이불 안에서 평화롭던 '집준희'를 일으켜 세운 건 다름 아닌 TV 버퍼링. 눈 뜨자마자 과몰입했던 연애 프로그램이 와이파이 연결 이슈로 화면이 멈추자, 원인을 몰라 당황한 '기계치' 고준희는 사투를 벌였다. 급기야 전원 코드를 뽑았는데도 TV 화면이 꺼지지 않자 "이게 왜 되는 거야? 소름 끼치네"라며 기겁해 참견인들을 소름 끼치게 했다. 해당 제품이 무선 TV라 그렇다는 사실을 알려주자, 민망함을 감추지 못한 모습은 폭소를 자아냈다.집 밖으로 나온 고준희는 알고 보니 '야망캐'였다. 지난해 11월 큐브엔터테인먼트와 새롭게 계약을 체결한 고준희는 매니지먼트 배우팀이 아닌 예능팀 소속이라 밝히며 웃기고 싶은 욕망을 드러낸 것. 실제 웹 예능 출연을 위해 A4 용지 8장 분량의 콩트 대본을 직접 작성할 만큼 지독한 개그 열정을 불태웠다고. 풍자, 김원훈과 함께한 웹 예능 촬영 현장에서도 사연에 몰입한 나머지 핏대를 세우더니, 연프 MC가 되고 싶다는 욕심을 밝히기도 했다. 그러더니 스튜디오에서 "보통 1년 반이면 헤어졌다", "마지막 연애는 작년"이라며 전남친 TMI를 쉴 새 없이 폭로, 참견인들도 당황한 '노필터' 입담을 과시했다.그의 엉뚱한 매력은 25년 지기 절친 김영아와 함께한 송년회에서 무르익었다. 과거 도쿄 컬렉션 당시 아까워서 눈 화장만 남기고 세수했던 기상천외한 비하인드부터, 고1 때 교복 맞추러 갔다가 길거리 캐스팅된 화려한 데뷔 일화까지 공개됐다. "결혼하라"는 잔소리하면서 밤 12시만 되면 전화하고 귀가할 때까지 안 자고 기다리는 어머니의 '무언의 통금 압박'을 하소연하기도. 끝날 때까지 끝나지 않은 반전 웃음의 연속으로 꽉 채운 송년회의 밤이었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr