사진=JTBC '뉴스룸'

'뉴스룸' 임재범이 활동 40년 만에 은퇴 선언을 했다.4일 방송된 JTBC '뉴스룸' 초대석에는 가수 임재범이 출연했다.이날 임재범은 1986년 시나위 1집 앨범을 시작으로, 40년 음악 활동에 대해 "이렇게 세월이 빨리 지나갈 줄 몰랐다. 제가 음악을 한 게 아니라, 음악이 저를 끌고 왔다고 생각한다. 음악, 많은 장르, 많은 선배들이 안 보이는 끈으로 계속 끌어당겨서 저절로 끌려왔던 것 같다"고 이야기했다.40년 음악 인생을 '정해놓은 운명'이라고 표현한 임재범은 "그냥 숙명 같다. 벗어나려고 해도 벗어날 수 없었던 시간이었다. 음악을 통해 영화가 보였고, 사랑을 배우고, 사람과의 관계를 배웠다. 지금 저를 살려주고 있는 친구, 정말 오래된 친구다. 외롭고 괴롭고 고통스럽고 힘들었을 때도 음악이 있었다"고 애정을 드러냈다.임재범은 그런 음악보다 딸이 더 중요하고, 소중하다고 밝히며 "친구가 없어서 딸하고만 시간을 보낸다. 일 없을 때는 딸과 얘기하고, 놀고, 음악을 듣는다. 딸이 웃을 때 정말 재미있고, 행복하다"고 말했다."딸에게 한 마디"를 요청하자, 그는 "정말 사랑한다. 아빠가 지금까지 버텨올 수 있었던 것도 너였고, 앞으로 살아갈 힘도 너다. 너를 보고 살아간다"며 애틋함을 내비쳤다.40주년 기념 전국 투어 '나는 임재범이다'를 진행 중인 그는 "무대 오르기 전 바들바들 떤다. 스태프들이 저를 진정시키느라 애쓸 정도다. 최선을 다해 노래하고, 관객분들에게 기쁨 드리고 내려올 수 있는 무대 할 수 있도록 기도드리고 올라간다"고 털어놨다.임재범은 '앞으로의 계획' 질문에 "팬분들에게 조금 슬픈 말씀을 좀 전해 드려야 될 것 같다. 많은 시간 고민하고, 많이 생각했다. 이번 40주년 공연을 끝으로 무대를 떠나려고 한다"며 은퇴를 선언했다.은퇴 결심한 이유에 대해 그는 "오래전부터 고민해 왔던 문제다. 마지막으로 무대 위에서 불사르고, 노래할 수 있을 때 내려오는 게 팬분들에 대한 도리가 아닌가 싶다. '박수 칠 때 떠나라' 그런 말도 있듯, 지금 떠나는 것이 가장 좋겠다고 판단해 마이크를 내려놓게 됐다"고 전했다.임재범은 은퇴 발표 후 심정에 대해 "많은 감정이 오가고 있다. 40년 세월이 순식간에 보이기도 하더라. 팬분들 너무 당황하지 마시고, 섭섭해하지도 마셔라. 제가 떠나더라도 다른 음악하는 분들 위해 응원해 주시면 좋겠다. 이번 공연 끝날 때까지 함께해달라"고 당부했다."한국 가요계에서 '그래도 노래 잘했던 가수'로 기억되고 싶다"는 임재범은 "공연 곡 중에 '인사'라는 곡이 있다. 팬분들에게 드리는 노래였었는데, 떠나는 저를 위해서 관객분들이 '인사'를 저에게 불러주셨으면 하는 그런 소망이 있다"고 밝히기도 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr