'극한84' 새 크루가 된 강남이 20kg 감량 후 달라진 근황을 전했다.4일 방송된 MBC '극한84'에는 강남이 북극 마라톤에 마지막 크루로 합류하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 강남은 "러닝 시작할 때 기안84가 절 버리고 갔다. 그때 너무 속상해서, 매일 하루도 빠지지 않고 이제는 15~20km 정도 뛴다"며 러닝에 대한 열정을 보였다.기안84는 "제가 뛰자고 해서 2025년 8월부터 같이 러닝을 시작했는데 강남이 살이 20kg 빠졌다"며 "상화 씨가 나를 정말 좋아한다. 남편이 잘생겨졌다고 하더라"고 털어놨다.강남이 "나 좀 달라졌지?"고 물었고, 기안84는 "얼굴에 독이 빠졌다"고 너스레를 떨었다. 자료 화면으로 살 빼기 전 강남의 얼굴이 나왔고, 날렵해진 턱선이 확연히 달라진 모습이었다. 앞서 강남은 기안84의 채널 '인생84'를 통해 현재 20kg을 감량해 69kg이 됐다고 밝혀 화제를 모았다.이어 아내 이상화와 같이 뛰기 시작했다며 강남은 "사이도 좋아졌다. 잔소리도 안 하고, 북극 마라톤도 (이상화가) 나오고 싶어 했다. 상화는 무릎이 아프니까 길게 뛰면 자전거 탄다"고 전해 훈훈함을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr