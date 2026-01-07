사진 제공: 빅픽처이엔티

사진 제공: 빅픽처이엔티

사진 제공: 빅픽처이엔티

배우 김지훈이 ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’에서 멀티테이너 상을 수상했다.김지훈은 지난 6일 서울 장충동 신라호텔에서 열린 ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’에서 올해 활약이 기대되는 멀티테이너로 선정되며 수상의 영예를 거머쥐었다.‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’은 소비자 조사를 기반으로 다음 해를 이끌어갈 기대되는 브랜드를 발표하는 한국 최대 규모의 브랜드 시상식이다. 올해로 24주년을 맞았으며 매년 대국민 소비자 투표와 심사위원회 심의를 통해 수상자를 선정한다.김지훈은 지난해 11월 3일부터 16일까지 진행된 국내 소비자 조사 결과 2026년을 빛낼 인물로 선정되며 ‘대세 배우’로서의 입지를 확고히 했다.수상자로 호명된 김지훈은 무대에 올라 “그동안 열심히 일해온 보람이 있는 것 같다. 2026년도 어김없이 성실하게 일하는 배우가 되겠다”고 소감을 밝혔다.김지훈은 2002년 드라마 ‘러빙유’를 통해 데뷔한 이래로 쉼 없는 작품 활동을 해왔다. 2025년은 그의 전성기라 해도 과언이 아닐 정도로 독보적인 존재감을 보였다. 김지훈은 SBS 금토드라마 ‘귀궁’, 아마존 프라임 시리즈 ‘버터플라이’ 넷플릭스 드라마 ‘다 이루어질지니’, 티빙 오리지널 ‘친애하는 X’, tvN 월화드라마 ‘얄미운 사랑’, 넷플릭스 예능 ‘크라임씬 제로’를 통해 전방위적 활약을 선보였다. 특히 ‘귀궁’을 통해서는 미니시리즈 휴먼, 판타지 부분 남자 우수연기상을 수상하는 영광까지 얻었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr