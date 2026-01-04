사진=JTBC

사진=JTBC

사진=JTBC

사진=JTBC

'뭉쳐야 찬다4' 사상 초유의 벤치클리어링 위기가 포착된다.4일 방송되는 JTBC 대표 스포츠 예능 '뭉쳐야 찬다4'(이하 '뭉찬4') 38회에서는 플레이오프 진출을 확정 짓기 위해 총력전에 나선 김남일의 '싹쓰리 UTD'와 후반기 첫 승이 절실한 이동국의 '라이온 하츠 FC'가 맞붙는다. 그 어느 때보다 살벌한 승부욕 속에서 경기장은 일촉즉발 상황으로 치닫는다.이날 경기에서 이겨야만 플레이오프 진출을 확정 지을 수 있는 김남일은 라커룸에서 선수들에게 "오늘 이기면 뽀뽀하겠다고 파격적인 공약을 건다. 이는 과거 한 경기에서 결승 골을 넣은 뒤 MVP에 선정된 김남일이 아내 김보민과의 인터뷰 중 깜짝 포옹으로 화제를 모았던 장면을 재연하는 것. 이를 들은 '싹쓰리 UTD' 선수들의 기세도 단숨에 달아오른다.그러나 후반기 무승의 늪에 빠진 '라이온 하츠 FC'의 저항도 거세다. 경기 초반부터 몸싸움 수위가 높아지며 그라운드에는 팽팽한 긴장감이 감돌고, 순간적인 감정 폭발로 선수들 간 충돌이 발생할 뻔한 상황까지 이어진다. 한 아이돌 선수의 거친 플레이에 배우 선수까지 격앙된 반응을 보이며, '판타지 리그' 사상 초유의 벤치클리어링 위기가 조성된다.집중 견제를 받던 '라이온 하츠 FC'의 '두목 사자' 이신기는 경기 중 "발로 차였다며 거친 몸싸움에 대해 강하게 항의한다. 이동국 감독은 이를 VAR로 연결하며 판정 여부에 촉각을 곤두세운다. 해당 장면이 경기 흐름에 어떤 변수가 될지 관심이 집중된다.선수들뿐만 아니라 감독들의 감정도 폭발한다. 김남일은 관중석에서 지켜보는 아내 김보민의 존재에도 불구하고 분노를 참지 못하고 '빠따 감독' 모드로 돌아가며 벤치의 긴장감을 최고조로 끌어올린다. 과연 분노와 충돌이 난무한 치열한 승부 끝에 웃는 팀은 어디일지, 김남일은 플레이오프 진출과 함께 '뽀뽀 인터뷰' 공약을 지킬 수 있을지 이목이 쏠린다.'뭉쳐야 찬다4'는 오늘(4일) 저녁 7시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr