배우 박하나가 새해 첫 전학생으로 '아는 형님'에 출연해 예능감을 뽐냈다. '아는 형님'은 한때 유재석과 어깨를 나란히 하며 국민 MC로 불렸던 강호동에게 남은 유일한 고정 예능 프로그램으로 알려졌다.3일 방송된 JTBC '아는 형님'에서 박하나는 형님들의 뜨거운 환호 속에 등장했다. 6년 전 반려 앵무새와 함께 출연해 큰 화제를 모았던 그는 "드디어 '품절했高'에서 전학 온 결혼 6개월차 박하나"라고 소개하며 한층 여유로워진 모습을 보였다.박하나는 과거 서장훈의 팬이었음을 고백해 눈길을 끌었다. 그는 "어린 시절 모든 친구가 우지원을 좋아할 때, 나는 서장훈을 좋아했다"며 소녀팬의 면모를 보여준다. 하지만 이내 "남편 김태술이 서장훈의 직속 후배라 조금 어려워졌다"고 덧붙이며 웃음을 자아냈다.남편 김태술과의 영화 같은 러브 스토리도 공개됐다. 박하나는 "결혼을 하고 싶던 시기에 남편이 레이더망에 걸려 내가 먼저 직진했다"며 불도저 같은 매력을 과시했다. 해외여행에서 처음 만난 두 사람은 결혼을 주제로 폭풍 토론하며 서로의 가치관을 확인했다는 후문. 한국에서도 집이 5분 거리라는 점과 골프라는 공동 취미를 활용해 "한 번 만나면 14시간 동안 집에 보내지 않았다"는 집념의 구애 비하인드로 설렘을 안겼다.이날 방송의 하이라이트는 단연 프러포즈 스토리였다. 박하나는 뜻밖에도 "조금 더러웠다"고 고백하며 궁금증을 자극했다. 부부 동반 예능 촬영 중 땀범벅이 된 초췌한 모습으로 귀가하다가 프러포즈를 직감하고 화장실에서 급히 '불꽃 머리 감기'를 했던 일화를 전했다. 하지만 이내 바닥에 손글씨를 하나하나 써 내려간 남편의 진심을 마주한 감동의 순간을 회상해 현장을 훈훈하게 물들였다.또한 박하나는 '영철과 희철 중 누가 먼저 결혼할까'를 분석하는 토크에서 "개그맨이 참석하는 영철의 결혼식보다, SM 가수들이 참석할 희철의 결혼식에 가고 싶다"는 돌발 발언으로 김영철에게 의문의 1패를 안기는 등 예능 베테랑다운 면모를 뽐냈다.박하나는 솔직담백한 결혼 비하인드 스토리부터 센스 넘치는 입담까지 아낌없이 방출하며 새해 첫 주말 안방극장에 유쾌한 에너지를 선사했다. 박하나가 앞으로 보여줄 다채로운 활동에 이목이 주목된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr