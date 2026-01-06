사진=텐아시아DB

'살림남'이 한국과 일본에 오가는 타쿠야의 극과 극 반전 일상으로 새해 첫 방송부터 웃음과 감동을 동시에 잡았다.지난 3일 방송된 KBS 2TV '살림남'에는 '뉴 살림남'으로 처음 등장한 타쿠야의 이야기가 펼쳐졌다.'살림남' 최초로 외국인 살림남, 테라다 타쿠야가 등장해 눈길을 끌었다. '뉴 살림남' 타쿠야의 정체가 공개되기 전, 그의 어머니는 "제 아들은 한국에서 잘 나가는 슈퍼스타라고 생각한다"고 소개해 호기심을 자극했다.JTBC '비정상회담', '톡파원 25시' 등에서 일본인 대표로 활약하며 얼굴을 알린 타쿠야가 모습을 드러냈다. MC들은 스튜디오를 찾은 그를 반갑게 맞이했고, 키 188cm의 훤칠한 피지컬과 조각 같은 비주얼에 감탄을 쏟아냈다.일본 잡지사가 주최한 꽃미남 대회에 선발되며 연예계에 입문한 타쿠야는 2010년 한국으로 건너와 올해로 한국살이 15차를 맞았다. 고시원에서 첫 한국 생활을 시작했다는 그는 "해외에서 왔기 때문에 엄마한테 돈을 빌릴 수도 없고 뭔가를 하지 못했다. (지금 생각해보면) 어떻게 살았는지 모르겠다"고 털어놨다. 또한 한국어 역시 한국에 와서 처음 배웠다고 밝혀 놀라움을 안겼다.'살림남'을 통해 첫 관찰 예능에 도전하게 된 타쿠야는 잘하고 싶다는 마음에 절친한 동생이자 2024 KBS 연예대상 대상 수상자인 가수 이찬원에게 조언을 구했다. 이에 그는 이찬원의 조언대로 자신의 캐릭터를 점검하고 인지도 테스트를 해보기 위해 홍대 거리로 나섰다. 그러나 사람들은 타쿠야를 알아보지 못한 채 그냥 스쳐 지나갔고, 예상보다 훨씬 차가운 현실에 그는 "나 자신에게 실망이 컸고 많이 위축됐다"며 복잡한 심경을 전했다.며칠 뒤, 타쿠야는 새해를 맞아 고향 일본으로 향했다. 방송 최초로 공개된 가족들과 3대가 함께 사는 집은 시청자의 이목을 집중시켰고, 2년 만에 수많은 제작진과 함께 금의환향한 그의 모습에 가족들은 자랑스러운 마음을 감추지 못했다. 결국 아버지는 눈물을 보였고, 다음 주 방송에서는 그동안 한 번도 밝히지 않았던 타쿠야의 숨겨진 눈물의 가정사가 공개될 예정이어서 궁금증을 더욱 높였다.이번 '살림남'에서는 박서진 삼 남매가 생애 첫 여행을 통해 애틋한 우애를 확인하며 시청자들에게 뭉클한 감동을 선사했다. 동시에 '뉴 살림남'으로 합류한 타쿠야는 방송 최초로 가족들과 3대가 함께 사는 집을 공개, 안방극장에 유쾌한 웃음은 물론 새로운 이야기의 시작을 예고하며 기대감을 안겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr