사진 = 위하준 인스타그램

배우 위하준이 치명적인 매력을 발산하며 팬심을 자극했다.최근 위하준은 자신의 인스타그램에 "Happy New Year! May this year be one where you love yourself more"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진에는 서로 다른 분위기의 순간들이 담겼다. 문을 살짝 열고 얼굴을 내민 컷에서는 블랙 의상을 입은 채 손에 마이크를 쥔 모습으로 시선을 끌었고, 회색 벽을 배경으로 트로피를 바라보는 장면에서는 차분한 표정과 단정한 헤어스타일이 어우러졌다.또 다른 사진에서는 안경을 쓴 채 일본식 식당 테이블에 앉아 손을 모은 모습이 포착돼 일상의 편안함을 전했고 거울 셀카에서는 회색 후드티와 블랙 캡을 매치한 캐주얼한 스타일로 소년미를 드러냈다. 마지막으로 헬스장에서 촬영된 사진에서는 블랙 슬리브리스 톱과 쇼츠 차림으로 단단한 팔과 허벅지 라인이 강조되며 관리된 몸 상태를 그대로 보여줬다.이를 본 팬들은 "오빠 새해 복 많이 받으세요" "늘 응원합니다" "너무 귀여워" "화이팅" "진짜 잘생겼다" "늘 멋져요" 등의 댓글을 남겼다.한편 1991년생인 위하준은 지난해 KBS2TV '가는정 오는정 이민정'에 출연했는데 당시 붐은 위하준에 대해 "세계가 인정한 섹시한 남자 배우로 뽑혔다"며 "25명 안에 당당하게 올라갔다"고 했다. 위하준은 지난 6월 27일 공개된 넷플릭스 시리즈 '오징어게임3'에서 이병헌이 연기하는 '프론트맨'의 동생 '황준호' 역을 맡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr