사진 = 안효섭 인스타그램
사진 = 안효섭 인스타그램
배우 안효섭의 시크한 비주얼이 팬심을 저격했다.

최근 안효섭은 자신의 인스타그램에 "to make every moment count Happy New Year"라는 멘트와 사진을 올렸다.

사진 속 안효섭은 블랙 톤의 의상을 입고 문틈 사이로 얼굴을 내밀며 카메라를 바라보고 있다. 손에는 팬미팅을 연상케 하는 마이크와 응원봉이 함께 들려 있어 무대 뒤 순간의 생생함을 전한다.
사진 = 안효섭 인스타그램
사진 = 안효섭 인스타그램
또 다른 컷에서는 회색 니트 톱 차림으로 라운지 체어에 몸을 기대 안경을 쓴 채 햇빛을 받으며 여유로운 분위기를 연출했고 차량 안에서 촬영된 사진에서는 어두운 조명 속 또렷한 이목구비와 차분한 눈빛이 대비를 이룬다. 공간과 시간대가 다른 장면들이 이어지며 일상과 무대, 휴식의 경계가 자연스럽게 교차한다.
사진 = 안효섭 인스타그램
사진 = 안효섭 인스타그램
이를 본 팬들은 "오빠도 새해복 많이 받아요" "늘 응원합니다" "너무 멋져" "화이팅" "진짜 잘생겼어" "올해도 자주 만나요"라는 반응을 남겼다.
사진 = 안효섭 인스타그램
사진 = 안효섭 인스타그램
앞서 안효섭이 보이스 액팅으로 참여한 '케이팝 데몬 헌터스'가 누적 조회수 2억 6,600만회를 돌파해 넷플릭스 역대 모든 콘텐츠를 통틀어 최고 기록을 갱신 한 바 있다. 현재 차기작 '오늘도 매진했습니다'의 촬영에 한창인 안효섭은 지난 2일 미국 ABC 방송의 '굿모닝 아메리카'에 깜짝 코멘트로 출연하는 등 원격으로 홍보에 동참하고 있으며 국경을 넘은 러브콜이 계속되고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지