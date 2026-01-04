사진 = 안효섭 인스타그램

배우 안효섭의 시크한 비주얼이 팬심을 저격했다.최근 안효섭은 자신의 인스타그램에 "to make every moment count Happy New Year"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 안효섭은 블랙 톤의 의상을 입고 문틈 사이로 얼굴을 내밀며 카메라를 바라보고 있다. 손에는 팬미팅을 연상케 하는 마이크와 응원봉이 함께 들려 있어 무대 뒤 순간의 생생함을 전한다.또 다른 컷에서는 회색 니트 톱 차림으로 라운지 체어에 몸을 기대 안경을 쓴 채 햇빛을 받으며 여유로운 분위기를 연출했고 차량 안에서 촬영된 사진에서는 어두운 조명 속 또렷한 이목구비와 차분한 눈빛이 대비를 이룬다. 공간과 시간대가 다른 장면들이 이어지며 일상과 무대, 휴식의 경계가 자연스럽게 교차한다.이를 본 팬들은 "오빠도 새해복 많이 받아요" "늘 응원합니다" "너무 멋져" "화이팅" "진짜 잘생겼어" "올해도 자주 만나요"라는 반응을 남겼다.앞서 안효섭이 보이스 액팅으로 참여한 '케이팝 데몬 헌터스'가 누적 조회수 2억 6,600만회를 돌파해 넷플릭스 역대 모든 콘텐츠를 통틀어 최고 기록을 갱신 한 바 있다. 현재 차기작 '오늘도 매진했습니다'의 촬영에 한창인 안효섭은 지난 2일 미국 ABC 방송의 '굿모닝 아메리카'에 깜짝 코멘트로 출연하는 등 원격으로 홍보에 동참하고 있으며 국경을 넘은 러브콜이 계속되고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr