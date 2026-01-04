사진 = 서현 인스타그램

소녀시대 출신 배우 서현이 기쁜 소식을 알렸다.최근 서현은 자신의 인스타그램에 "덕분에 감사한 2025년의 마지막 날, 행복한 새해의 첫 날을 맞이했습니다"라며 "모두 새해 복 많이 많이 받으세요"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 서현은 서현은 네이비 컬러의 튜브톱 드레스를 입고 무대 위에 앉아 꽃다발을 품에 안은 채 카메라를 바라보고 있다. 허리선부터 풍성하게 퍼지는 스커트 실루엣과 크리스털 장식이 더해진 상체 디테일이 조명을 받아 은은하게 빛나며 고급스러운 무드를 살렸다.다른 컷에서는 등을 드러낸 백리스 디자인이 드러나며 길게 늘어진 웨이브 헤어와 어깨 라인이 자연스럽게 이어져 우아한 긴장감을 더했다. 또 다른 사진에서는 여러 개의 꽃다발을 양손에 든 채 입술을 살짝 내민 포즈로 무대 뒤편의 생생한 분위기를 전하며 시상식의 여운을 고스란히 담아냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "축하해요" "소감을 들으면서 저도 열심히해야겠다는 생각을 들었어요" "덕분에 재밌고 감동으로 본 작품이어서 정말 수상하시길 바랐는데 축하드려요" 등의 댓글을 남겼다.서현은 작품 활동과 무대를 오가며 다양한 행보를 이어가고 있으며, 새해에도 배우이자 아티스트로서의 활약에 기대가 모인다.앞서 서현은 소속사 나무엑터스와 결별한 후 꿈이엔티와 전속계약을 체결했다. 꿈이엔티 측은 "다채로운 필모를 통해 '믿고 보는 배우'로 사랑받고 있는 배우 서현이 꿈이엔티와 전속계약을 체결했다"고 밝혔다. 서현은 꿈이엔티와 함께 탄탄한 연기 실력과 폭넓은 글로벌 팬덤을 바탕으로 다양한 활동을 이어갈 예정이다.한편 1991년생 서현은 과거 서울 강남구 청담동 고급빌라를 12억9000만원에 매입한 것으로 알려진 바 있다. 이과정에서 서현은 주택 구입 당시 삼성화재로부터 일정금액을 대출 받았고 이후 대출금 모두를 갚았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr