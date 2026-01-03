사진=손태영 유튜브

'Mrs.뉴저지' 권상우가 아내 손태영에 명품을 선물했다.3일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '1년만에 한국..오자마자 투닥거리는 손태영♥권상우 현실부부 vlog'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 권상우와 손태영은 한국에서 둘만의 크리스마스 데이트를 즐겼다. 손태영은 "1년 만에 한국에 왔다. 애들 방학이라 서울에 왔는데, 일주일 후에 돌아간다"고 밝혔다.식사 중 권상우는 "손태영 만나기 전까지 잘 살다가, 먹을 때 너무 쩝쩝 소리 난다고 하더라. 또 속이 터지는 일이 있었다. 크리스마스가 공휴일인데 다 출근한다고 했다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.권상우는 손태영에게 명품 선물을 준비했다. 그는 "손태영 때문에 내가 기념일 한 번도 안 챙긴 남자가 됐다. 올해 생일, 결혼기념일, 크리스마스 더해서 샤넬 사줬다"고 자랑했다."미국 생활의 낙이 무엇이냐"는 질문에 손태영은 "특별한 것 없다. 평소와 똑같다"고 말했다. 권상우는 "태영이가 예민하지 않은 성격이라, 미국 생활에 잘 적응한 것 같다"고 덧붙였다.손태영이 "주변에 적응하지 못해 한국으로 돌아온 분들도 많다"며 미국 생활의 어려움을 내비치자, 제작진은 "대단한 모성애 같다"고 감탄했다.권상우는 손태영의 머리를 쓰다듬으며 "애들 없으면 못 한다. 애들 사랑이 있다"고 공로를 인정했다. 손태영은 "애들 사랑도 맞지만, 나도 중간에 끝내기 싫었다. 미국까지 갔는데 2년 하고 돌아오는 건 아닌 것 같다"며 교육 철학을 드러냈다.그러면서 "아들 룩희가 고3, 입시가 시작된다. 축구는 취미고, 전공은 다르다. 요즘 공부 잘해서 성적도 잘 받고 있다. 멀리 대학 가면? 좋을 것 같다. 딸 리호는 미국이 좋다고 하더라. 리호 대학 가면 내가 살고 싶은 곳에 갈 수 있다"고 이야기했다.손태영은 미국 생활을 담는 유튜브 촬영 고충도 털어놨다. 그는 "나 혼자 해야 하니까 정신이 없다. 내 시야로 보는 게 없고, 카메라로 찍거나, 옆 사람한테 부탁해야 한다. 정신없다"고 토로했다. 권상우는 "내가 2월에 가면 찍어줄게"라며 '애처가' 면모를 드러냈다.한편, 권상우와 손태영은 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 손태영은 두 자녀의 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주 중이다. 뉴저지 선택한 이유에 대해 손태영은 "언니가 있었다"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr