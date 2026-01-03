이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '인간 That's 슈'

그룹 S.E.S. 출신 슈가 남편 임효성과 부부 싸움을 했다며 오랜만에 근황을 전했다.2일 슈의 채널 "인간 That's 슈"에는 "두 달 동안 업로드 멈춘 이유 최초 공개"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 슈는 근황에 대해 "진짜 바쁘게 지냈다. 시작하는 사업과 만들어야 할 브랜드가 있어서 바빴다. 유튜브도 리뉴얼하고 새 제작진도 오게 됐다. 진짜 재밌는 거 만들고 싶다”고 설명했다.이어 "'왜 슈만 나왔냐', '남편 어디 있냐'고 하실 텐데 남편이 지금 저를 차단한 상태다. 집안일로 서로 이야기하다가 싸웠다"고 부부 싸움을 했다고 고백했다.슈는 "한 달 반 정도 된 것 같다. 나는 집 비밀번호를 바꿔버렸다"며 "괜찮다. 열심히 해보겠다"고 포부를 전했다.또 '남편은 댓글을 항상 보는데, 자기 팬들 많다고 한다. '또 왜 임효성 군한테 그러세요?'라는 말 나올 거다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.슈는 2010년 전 농구선수 임효성과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 그는 2016년 8월부터 2018년 5월까지 해외에서 총 7억 원대 상습 도박을 한 혐의로 2019년 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고받은 바 있다. 자숙의 시간을 거친 후 최근 건강식품 사업을 시작하며 CEO로서의 새 출발을 알렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr