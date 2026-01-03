사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영의 상큼한 미모가 빛을 발한다.최근 장원영은 자신의 인스타그램에 다수의 이모지를 담은 멘트와 사진을 공개했다.사진 속 장원영은 체리를 들여다보는 클로즈업 컷부터 붉은 실타래 오브제 위에 몸을 기댄 포즈, 윙크를 더한 셀카와 대기실 거울 앞 스타일링 컷까지 다양한 분위기를 소화했다. 레이스 톱과 블랙 원피스, 헤어밴드와 레드 포인트 액세서리가 조화를 이루며 사랑스러움과 시크함을 동시에 드러냈고 체리와 하트 이모지가 연상되는 레드 톤 메이크업이 생기를 더했다.이를 본 팬들은 "너무 상큼해" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "완전 공주야" "원영 공주 새해복 많이 받아" 등의 댓글을 남겼다.한편 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다. 2004년생으로 올해 21세인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔해 지난 10월부터 11월 2일까지 서울 KSPO돔에서 월드투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I HAVE)'을 개최하는 등 활발히 활동 중이다.한편 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다. 2004년생으로 올해 21세인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔해 지난 10월부터 11월 2일까지 서울 KSPO돔에서 월드투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I HAVE)'을 개최하는 등 활발히 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr