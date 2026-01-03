사진 = 정지소 인스타그램
키 162cm에 몸무게 44kg로 알려진 배우 정지소의 아찔한 드레스 자태가 눈길을 끈다.

최근 정지소는 자신의 인스타그램에 트로피, 인사하는 이모지를 담은 멘트와 사진을 공개했다.

사진 속 정지소는 비즈 장식이 촘촘히 수놓인 아이보리 톤 드레스를 입고 무대 뒤 벽에 손을 짚은 채 옆선을 드러냈다.
어깨 라인을 따라 떨어지는 드레스 질감과 허리선을 따라 정리된 실루엣이 우아하게 강조됐다. 또 다른 컷에서는 브이 포즈로 미소를 지으며 긴 웨이브 헤어와 드롭 이어링을 매치해 단정하면서도 화사한 분위기를 완성했다.
시상식 현장에서는 트로피를 손에 든 채 꽃다발을 들고 정면을 응시하는 모습이 포착됐고, 객석과 무대를 오가는 동선에서도 드레스 자락이 자연스럽게 퍼지며 시선을 끌었다. 무대 뒤 계단과 대기 공간, 본 시상식 장면까지 이어지는 사진들은 수상자의 긴장과 설렘을 동시에 담아냈다.

이를 본 팬들은 "우수상 축하해요" "늘 응원합니다" "너무 이쁘다" "화이팅" "눈부시다 정말" "아 아름답다" 등의 댓글을 남겼다.
앞서 정지소는 서울 여의도 KBS에서 열린 '2025 KBS 연기대상'에서 '수상한 그녀'로 우수상을 수상했다. 정지소는 "이 상을 받을 때까지 감사한 선배님들을 다 뵈니까 다음 한 해 더 열심히 하는 후배가 되어야겠다고 다짐했다"며 "다른 마음으로 더 열심히 하는 후배가 되겠다"고 소감을 밝혔다.

한편 1999년생으로 26세인 정지소는 '태양의 노래' 이미솔 역을 연기하며 차기작으로 '시스터'를 선택했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

