사진 = JTBC '러브 미' 캡처

JTBC '러브 미'에서 각자의 사랑에 위기를 겪은 서현진, 유재명, 이시우가 이기적이라 어쩌면 더 평범한 가족의 모습으로 시청자들을 웃기고 울렸다.지난 2일 방송된 JTBC 금요시리즈 '러브 미'(연출 조영민/극본 박은영·박희권) 5-6회에서는 지독한 슬픔 속에서도 찾아온 서준경(서현진 분), 서진호(유재명 분), 서준서(이시우 분)의 사랑에 적신호가 켜졌다.먼저 서준경은 주도현(장률 분)의 중2 아들 다니엘(문우진 분)이란 강적을 만났다. 최악의 첫인상을 남긴 첫만남을 만회하기 위해 주도현의 새집 초대에 지극정성으로 고른 다니엘의 선물도 준비해 가는 등 최선을 다했던 서준경.하지만 다니엘은 포도주스를 쏟아 서준경의 옷을 망쳤지만 사과는 아빠에게 했고 서준경이 옷을 갈아입으러 들어간 사이 가방 속에서 몰래 그녀의 지갑을 훔쳤다. 게다가 주도현이 보지 않는 곳에선 서준경에게 독일어로 심한 욕도 했다. 준경은 깜깜하고 막막했다.서진호의 장벽은 바로 가족이었다. 사실 진자영(윤세아 분)의 집에서 외박한 서진호는 누군가를 좋아하는 마음이 죄를 짓는 것 같아 고해성사까지 했다. 아는 사람을 마주치자 "모르는 분"이라며 진자영의 손을 놓아버릴 만큼 다른 사람의 시선도 두려웠다. 하지만 이제 다른 사람 눈치 안 보고 스스로의 행복을 찾기로 용기를 냈다. 진자영이 가이드 일을 떠난 동안 그녀의 반려견 봄이를 돌봤고 그녀를 집으로 데려가 가장 먹고 싶었다는 맛있는 김치찌개를 끓였다. 그런데 진자영이 선물로 사온 커플티를 입고 즐겁게 식사를 했던 그날 밤 처제 김미경(박성연 분)이 등장했다. 언니가 세상 뜬지 얼마나 됐다고 언니와 함께 살던 집에서 다른 여자랑 함께 있는 진호에게 미경의 분노는 극에 달했다.이모의 호출을 받고 온 서준경이 그 난장판을 목격했다. 안 그래도 다니엘 문제로 답답했던 서준경은 그 상황에서도 진자영을 좋아한다는 아버지의 고백에 화가 났다. 이렇게 멋대로 이기적으로 살면서 가족이라는 이유로 뭐든 이해하고 참아야 한다는 게 지겨웠다. 그러나 그날 이후 자신을 찾아와 사과하는 진자영에게서 자신을 돌아봤다. 서준경은 처음엔 날 선 말로 진자영을 할퀴었다. 하지만 진자영은 변명하거나 설득하려고 하지 않았다. 되레 가족들 생각은 하지 않고 서진호와의 감정만 중요하다고 생각했던 게 이기적이었다며 미안하다고 말했다. 서준경은 아빠와 그의 연인 앞에서 자신도 다니엘 같았다는 걸 자신이 가장 이기적이었다는 걸 깨달았다.서진호는 홧김에 아내의 물건을 모두 내다 버리고는 짐을 싸 집을 나와 자영에게 갔다. 가족에게 받은 상처, 무엇보다 아내를 지웠다는 죄책감에 애써 괜찮은 척했지만 사실 그렇지 않았다. 그리고 아내가 읽던 책 속에 남긴 결혼 35주년 편지를 우연히 발견하자 꾹꾹 눌렀던 감정이 터지고 말았다. 축하하고 미안하다는 말보단 연애한 기간까지 지난 37년간 늘 한결 같은 진호에게 감사한 마음을 전하려는 내용이었다. 서진호는 갖다 버린 아내의 짐을 다시 끌어안고 울었다. 그리고 아내의 옷을 세탁해 햇빛에 널었다. 아내의 흔적도 인정하며 자연스럽게 진자영을 좋아하려는 서진호였다.한편 서준서는 혼돈에 휩싸였다. 구제불능에서 벗어나기 위해 다시 써 낸 과제로 뜻밖의 기회를 얻은 준서. 지도 교수가 그 태도를 높이 사 방송국 언론학 인턴 연구원으로 추천한 것. 그런데 처음으로 스스로 무언가 해냈다는 이 기쁨을 함께 느끼고 싶었던 여자친구 윤솔(김샤나 분)로부터 잔인한 고백을 들었다.서준서도 수상쩍다 생각했던 범준(차지혁 분)과 결국 잤다는 것. 절망한 서준서는 소중한 인턴 기회를 필요 없어진 것같다며 포기해버렸고 주체할 수 없는 분노로 범준과 몸싸움까지 벌였다. 결국 얼굴이 엉망이 된 채 또다시 습관처럼 지혜온(다현 분)을 찾아갔다. 그런데 지혜온이 이상했다. 자신보다 더 아프고 괴롭게 울었다. 그러더니 "내가 너 좋아한다"고 고백까지 했다. 서준서는 충동적으로 그녀에게 입을 맞췄고 함께 하룻밤을 함께 보냈다.이렇게 서로 싸우고 후회해도 화해하고 웃을 수 있는 존재 역시 가족이었다. 엄마를 보러 미란의 수목장에서 만난 이들 가족. 서준경은 심했던 것 같다며 아빠에게 사과했고 서진호는 여자친구랑 헤어져 인턴을 관뒀다는 '한심한' 아들을 그럼에도 다독였다. 그러다 타이밍도 기가 막히게 두세 달 만난 여자친구 생겼다는 고백도 했다. 이에 맞서(?) 서준경은 도현에게 아들이 있다고 털어놓는 바람에 놀란 서준서가 비탈길에서 차사고를 냈다. 환장하게 짠한 고백 릴레이에 '웃프'고 과연 이들 가족의 사랑이 앞으로도 정말 괜찮을지 다음회가 기대되는 엔딩이었다.한편 '러브 미'는 매주 금요일 저녁 8시 50분 JTBC에서 2회 연속 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr