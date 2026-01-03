사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

'응답하라 1988 10주년' 고경표와 김선영이 김설 등장에 오열했다.2일 방송된 tvN '응답하라 1988 10주년'(이하 '응팔 10주년')에서는 10년 만에 다시 뭉친 쌍문동 가족들의 1박 2일 MT 마지막 이야기가 펼쳐졌다.이날 성진주 역 김설이 등장하자 김선영과 고경표는 눈물을 보였다. 5살 어린 딸이었던 김설은 "중2가 됐다. 초6 때까지 영재 활동을 했고, 지금은 영재교육원 수료했다"고 밝히며 폭풍 성장한 모습을 보였다.여러 출연자가 눈물을 보인 가운데 설이 엄마였던 김선영은 "우리가 아빠가 없었잖아. 사연이 많아서 그때의 정서가 올라온다"면서 설이의 출연에 "상상도 못 했다"고 이야기했다.그러면서 "설이가 우리 딸이랑 동갑인데, 5살 때를 기억 못 하더라. 설이가 마지막 촬영 때 잠든 설이가 진짜 엄마 등에 업혀 가는 모습을 보면서 진짜 딸을 떠나보내는 것 같았다. 다시는 이만큼 정을 주면 안 되겠다 싶어서 이후 만난 아역들과는 일부러 거리를 뒀다"고 털어놨다.현장에서 설이를 항상 안고 있었던 고경표는 "반가운데, 다가가질 못하겠다. 좋은 것도, 슬픈 것도 아니고 표현이 안 된다"며 눈물을 쏟았다.당시 '먹방'으로 유명했던 김설은 "대왕 잉어 뽑기 기억난다. 보라의 '산타는 없어' 대사도 기억에 남는데, 산타 존재에 의심을 가지고 있어서 충격은 안 받았다"고 이야기했다.'응팔 10주년' MT에 가장 늦게 합류해 활약한 김설은 "지금까지 자각하지 못했지만, 그 시절 다섯 살 어린애로 돌아간 것 같다. 가족애가 발생한 것 같다"며 남다른 감회를 드러냈다. 김선영은 "우리가 88년도 이웃 간의 정을 모르지만, 그런 감성이 생기는 마법이 있다"고 말했다.마지막으로 "'응팔'은 당신에게 어떤 작품?"이라는 질문에 혜리는 "힘든 순간 힘을 주는 작품. 성장시켜 준 작품"이라며 울컥한 모습을 보였다. 박보검 또한 "'응팔'이 제 필모에 있다는 게 행복하다"며 눈시울을 붉혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr