배우 안성기가 나흘째 의식 불명 상태다.안성기는 심정지로 쓰러진 뒤 현재 서울 모처의 병원 중환자실에서 산소호흡기에 의존해 치료를 받고 있다. 심장 박동은 돌아왔으나, 의식은 여전히 돌아오지 않은 위중한 상태라고 알려졌다.안성기는 앞서 지난달 30일 오후 4시경, 자택에서 음식물을 섭취하던 중 목에 걸린 채로 쓰러졌다. 이후 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원에 이송됐다.그의 건강 악화 소식에 미국에 체류 중이던 첫째 아들은 급거 귀국 중으로 오늘(2일) 한국 도착 예정인 것으로 밝혀졌다. 현재 병원에는 부인과 둘째 아들 안필립 씨 등이 그의 곁을 지키고 있는 것으로 알려졌다.안성기 소속사 아티스트컴퍼니는 "안성기가 갑작스러운 건강 악화로 병원에 이송돼 의료진의 조치 하에 치료를 받고 있다"며 "정확한 상태와 향후 경과에 대해서는 의료진의 판단을 토대로 확인 중"이라고 전했다. 이어 "배우와 가족의 안정을 최우선으로 고려해 주시길 바라며, 추가로 확인되는 사항이 있을 경우 공식 채널을 통해 안내드리겠다"고 덧붙였다.한편 안성기는 2019년 혈액암 진단을 받은 뒤 치료를 통해 2020년 완치 판정을 받았다. 그러나 정기 검진 중, 6개월만의 재발 사실을 확인하면서 투병을 이어왔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr