'73세' 배우 윤미라가 활동 공백에도 여유로운 삶이 가능한 이유를 밝혔다.1일 '윤미라' 채널에는 "동안 몸매 돈...구독자 질문에 솔직히 답한 날"라는 제목의 영상이 공개됐다.공개된 영상에서 윤미라는 구독자들의 질문에 솔직하게 답을 하는 시간을 가졌다. 한 팬은 "연예계 생활을 오래 하셨으니 금전적인 부분이 충분히 있을 거라 생각하는데 재테크를 어떻게 하는지 궁금하다"고 질문했고, 이에 윤미라는 "어머니가 돈 관리를 다 하셨다"고 털어놨다.윤미라는 "내가 2남 3녀 맏딸이다. 아버지도 안 계셔서 내가 가장이었다. 동생들 뒷바라지를 해서 재테크를 한 적이 없다. 그냥 살 수 있을 정도다. 제가 방송을 안 하고 있으니 여러분들이 걱정해 주시더라"고 말했다. 이어 "우리 엄마께서 제가 살 수 있을 만큼 해놓고 가셨기 때문에 잘 지내고 있다.이어 윤미라는 "모든 (돈) 관리를 어머니가 했다. 보통 분이 아니시다. 내가 신인배우 일 때 어머니가 매니저를 했고, TV 출연하면서부터 엄마 그냥 돈 관리만 하셨다"고 밝혔고, 어머니가 3년 전에 돌아가셨다면서 "엄마에게 모든 걸 감사하고 있다. 엄마가 계셨기에 오늘날 내가 있는 것"이라며 어머니에 대한 감사함을 전했다.앞서 윤미라는 자신의 채널을 통해 억대 한강뷰 집을 공개해 많은 관심을 받았다. 최근 윤미라는 유튜브 채널을 개설하고 대중들과 활발한 소통을 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr