사진=MBC

고(故) 배우 이순재가 'MBC 연기대상' 공로상의 주인공이 됐다.지난달 30일 방송된 '2025 MBC 연기대상'은 김성주와 배우 이선빈의 진행 하에 열렸다. 이날 공로상은 11월 25일, 향년 91세로 영면에 든 한국 방송사의 산증인이자 '국민 배우' 고 이순재에게 돌아갔다.고 이순재는 1956년 연극 '지평선 너머'를 통해 연기 인생을 시작한 뒤, MBC에서만 총 38편의 작품에 출연하며 사극과 정극, 시트콤을 가리지 않고 활약했다. 특히 연극에 대한 애착이 각별했던 그는 건강 악화로 무대에서 하차한 '고도를 기다리며를 기다리며'를 끝으로 연기 인생의 막을 내렸다.이날 시상식에서는 '영원한 며느리'로 인연을 맺은 배우 박해미가 VCR 내레이션을 맡아 고인을 기렸다. 수상은 고인의 소속사 대표가 대신 무대에 올라 진행했다.대표는 "영상을 보는데 눈물이 난다"며 "먼저 선생님 가시는 길에 배웅해 주신 배우 여러분들, 협회 관계자님들, 기관장님들께 이 자리를 빌려 진심으로 감사드린다"고 말문을 열었다.그는 "마지막 작품 때 선생님은 두 눈이 잘 보이지 않았고, 두 귀도 잘 들리지 않았다"며 "그런데도 배우분들과 스태프분들에게 피해를 줄 수 없다며 늘 먼저 걱정하셨다. 그냥 그런 분이셨다"고 전했다. 그러면서 "그런 분에게 미처 하지 못한 말이 있다. 선생님 사랑합니다"라고 덧붙여 깊은 여운을 남겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr