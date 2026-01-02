'박예진♥' 박희순, MBC 사장 공개 저격했다…"내가 악역 한 거 한 번도 안 보신 듯" ('이한영')

사진=MBC

데뷔 이후 처음으로 MBC 드라마에 출연한다는 박희순이 행사 전 MBC 사장과 나눈 에피소드를 공개하며 현장에 웃음을 안겼다. 앞서 그는 박예진과 결혼해 행복한 가정을 꾸렸다.2일 오후 서울 마포구 상암 MBC 골든마우스홀에서는 MBC 새 금토 드라마 '판사 이한영' 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 이재진 PD를 비롯해 배우 지성, 박희순, 원진아, 태원석, 백진희, 오세영이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.'판사 이한영'은 거대 로펌의 꼭두각시로 살아가던 적폐 판사 이한영이 10년 전으로 회귀한 뒤, 과거와는 다른 선택을 하며 거악을 응징해 나가는 정의 구현 회귀 드라마다.강신진 역을 맡은 박희순은 "아까 좀 전에 MBC 사장님을 만났는데, 이렇게 나쁜 역할을 맡아서 어떡하냐고 하시더라. 제가 나쁜 역을 한 건 한 번도 안 보신 것 같다"고 너스레를 떨었다.이어 "이번 작품을 통해 정의에 대해 많은 생각을 하게 됐다 강신진은 어릴 때부터 어려운 삶을 살았기 때문에 좋은 사회를 만들려고 했지만, 자신만의 정의를 구현하기 위해 수단과 방법을 가리지 않게 됐다. 그 정의를 내가 잘 이해하지 않으면 표현을 못 할 것 같아서, 그 표현에 대해 연구했고 고민했다. 잘 표현됐는지 모르겠지만, 그 고민을 끝까지 했던 것 같다"라고 말했다.이어 지성의 출연 소식을 들었던 당시를 떠올리며 박희순은 "묻지도 따지지도 않고 하겠다고 했다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "대본을 네 권 정도 받았는데 정말 재미있었지만 1, 2부에서는 내가 거의 안 나오더라. 3, 4부를 보고 판단해야 해서 쉽지 않았다"고 너스레를 떨었다. 그러면서 "결국 원작 웹툰을 정주행했는데 굉장히 재미있었다"고 덧붙였다.'판사 이한영'은 2일 오후 9시 40분 MBC에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr