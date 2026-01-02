사진제공=채널A

사진제공=채널A

사진제공=채널A

'요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼' 오은영 박사가 누나, 엄마뿐만 아니라 학교 친구들에게도 폭력성을 보이는 금쪽이의 심각성을 지적한다.2일 방송되는 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서는 '문제아로 낙인찍힌 아들과 고개를 들 수 없는 엄마'의 사연이 공개된다.이날 스튜디오에는 중2 딸과 초6 아들을 키우는 엄마가 출연한다. 학교에서 모르는 사람이 없을 정도로 유명하다는 초6 금쪽이. 폭력성을 보이는 아이로 인해 엄마는 "힘든 아이다. 학교에서 모르는 아이가 없을 정도"라고 토로했다. 하루에도 수차례 걸려 오는 담임 선생님의 긴급 전화에 "전화벨만 울려도 심장이 떨린다"는 엄마의 고백이 모두를 안타깝게 한다. 과연 금쪽이에게 무슨 일이 일어나고 있는 걸지 관심이 모인다.선공개 영상에서는 금쪽이가 누나와 누나의 친구들과 함께 배드민턴을 치는 모습이 보인다. 하지만 경기 도중 계속된 누나의 실책에 금쪽이는 "멍청하네", "띨띨해서 이해 안 되지?"라며 비하 섞인 말로 누나를 몰아세운다. 누나 친구들이 만류해도 금쪽이는 멈추지 않고, 장난을 가장한 조롱과 공격적인 태도로 대응하며 '분노'를 유머로 포장한 채 선을 넘고 만다.집으로 돌아와 훈육하는 엄마에게도 금쪽이는 '피식' 웃으며 비웃는 듯한 표정을 지어 스튜디오를 충격에 빠뜨린다. 단순한 반항이라 보기에 심상치 않은 금쪽이의 태도. 오은영 박사는 그의 말과 행동 속에서 단서가 될 만한 심리를 포착한다.오은영 박사는 "(학교 폭력은) 피해자의 인생에 치명타를 남긴다"라며 "범죄라고까지 할 수 있다. 절대 만만한 문제가 아니다"라고 심각성을 지적한다. 또한 "치료해주지 않으면 인간답게 살아가기 어렵다"고 이야기한다.과연 금쪽이의 적대적 태도 뒤에는 어떤 심리적 메시지와 사연이 숨어 있을지, 2일 저녁 8시 10분, 채널A에서 확인할 수 있다.'금쪽같은 내 새끼'는 개편으로 인해 편성이 변경돼 9일 방송되는 264회부터 매주 밤 9시에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr