사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

개그우먼 박나래의 '주사이모'로 알려진 이 모 씨에 대한 정체가 밝혀진다.오는 2일 방송되는 SBS '궁금한 이야기 Y'에서는 주사 이모 이 씨의 실체를 추적한다. 앞서 돌연 활동 중단을 선언한 개그우먼 박나래. 매니저들에 대한 갑질 논란에 이어, 불법적으로 의료행위를 받았다는 의혹에 휩싸였다.전 매니저들의 폭로에 따르면 박나래는 병원이 아닌 곳에서 주사를 맞고, 심지어 처방전 없이 약까지 받았다고. 일명 '주사 이모'라고 불리는 이 씨에게 받은 것인데. 박 씨와 절친한 사이로 알려진 샤이니 키와 유튜버 입짧은햇님까지 이 씨에게 의료행위를 받았음을 인정하면서 파장은 더 커졌다.일반 가정집 바닥에 늘어진 수십 개의 주사제와 약물. 개중엔 처방전 없이는 구할 수 없는 약도 있었다. 의료인이 아니고서야 할 수 없는 약물 혼합과 주사 투여, 약 처방까지. 자신을 중국 모 병원 성형센터장이자 특진 교수라고 소개했던 이 씨는 논란이 불거지자, SNS를 통해 억울함을 호소했다. 이 씨의 주장대로 그녀는 정말 의사가 맞는 걸까. 진실을 확인하기 위해 직접 그녀의 집을 찾은 제작진. 그곳에서 뜻밖의 인물이 문을 열고 나왔다고 해 궁금증을 더한다.이 씨를 둘러싼 무성한 소문들. 이 씨가 근무했다는 성형외과 원장마저도 그녀는 의사가 아니라고 하는데, 대체 어떻게 된 일일까. 제작진은 그녀의 진짜 정체를 알 것 같다는 지인들을 어렵게 만날 수 있었다. 10년 전 우연히 만났다는 그녀는 당시에도 자신을 유명 성형외과 의사로 소개했지만, 밝혀진 실체는 충격적이었다고 한다. 그녀의 진짜 정체는 무엇일까.주사이모의 실체를 담은 '궁금한 이야기 Y'는 이날 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr