사진=텐아시아DB

사진제공=넷플릭스

배우 이준호 주연의 '캐셔로'가 넷플릭스 글로벌 2위, 화제성 1위를 차지했다.이준호는 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'에서 신혼집 마련을 위해 돈을 모으다가 하루아침에 아버지로부터 초능력을 물려받게 된 평범한 공무원 강상웅 역을 맡았다.극 중 상웅은 세상과 개인의 평화 중 어떤 것을 지킬지 딜레마에 빠지는 인물. 이준호는 피할 수 없는 선택의 갈림길에서 갈등하는 인물의 심리를 심도 있게 표현한 것은 물론 능력과 돈이 반비례하는 발동 조건으로 인해 벌어지는 다양한 에피소드를 때로는 유쾌하고, 때로는 무게감 있게 그려냈다.이뿐만 아니라 이준호는 주변 인물과의 끈끈한 관계성으로 극의 재미를 더했다. 극 중 상웅은 범인회에 맞서 싸우기 위해 대한초능력자협회 회원 변호인(김병철 분), 방은미(김향기 분), 그리고 여자친구 민숙(김혜준 분)과 남다른 팀워크를 발휘했다.화려한 액션 연기로 작품의 매력을 극대화하기도 했다. 이준호는 테크닉적인 동작부터 디테일한 부분까지 놓치지 않는 완성도 높은 액션으로 몰입도를 높였고, 떨어지는 동전 소리와 함께 쾌감을 선사하며 모두에게 응원받는 진정한 영웅의 모습을 보여줬다.그의 활약에 힘입어 '캐셔로'는 공개 이틀 만에 한국 넷플릭스 TOP 10 시리즈 부문에서 1위를 차지했다. 또 넷플릭스 글로벌 TOP 10 시리즈(비영어) 부문에서도 2위에 이름을 올렸다. 앞서 이준호는 드라마 '태풍상사'에서도 배우 김민하와 완벽한 케미를 보여주며 극의 흥행을 이끈 바 있다.화제성 역시 싹쓸이했다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 2025년 12월 4주 차 TV-OTT 드라마 화제성 부문에서 '캐셔로'가 1위를 차지했다. 또 출연자 화제성 부문에서는 이준호가 1위에 올랐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr